كشف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية، علي حداد، عن ترشحه رسميا لولاية ثانية، خلال الجمعية العامة الانتخابية للمنتدى المرتقبة بتاريخ 15 ديسمبر .

وكتب حداد في صفحته الرسمية عبر الفيس بوك، صبيحة امس، قائلا:” يشرفني أن أعلن عن ترشحي لولاية ثانية لرئاسة الأفسيو، هو قرار يدل على تصميمنا المشترك لمواصلة عملنا بعزم لحمل المؤسسة الجزائرية في سماء الاقتصاد الوطني والإفريقي والعالمي”.

جدير بالذكر أن قرار ترشح حداد كان متوقعا على خلفية إلحاح العديد من رؤساء المؤسسات المنخرطين بالمنتدى، سابقا، عليه بالترشح لعهدة جديدة، وإبدائهم لوضع ثقتهم فيه لتجديد عهده على رأس الأفسيو الذي يترأسه منذ سنة 2014، خلفا لرضا حمياني.

عمر ح