يتوجه رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد إلى العاصمة الفرنسية باريس على رأس وفد هام يتكون من 50 رئيس مؤسسة جزائرية لشرح فرص الاستثمار بالجزائر في منتدى اقتصادي تكون فعاليته اليوم.

ويسعى رئيس الأفسيو في مهمته لإعطاء حركية جديدة للاستثمار وشرح فرصه في الجزائر أمام 200 رئيس مؤسسة فرنسية، مع توضيح المناخ العام الحقيقي الاقتصادي والاجتماعي، والضمانات التي توفرها السلطات العمومية للشراكة الخارجية مع المؤسسات الجزائرية، وذلك بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني وفتح فرص جديدة للتشغيل.هذا وسيكون برنامج مهمة علي حداد والوفد المرافق له في جلسات حوار في شكل منتدى تحت إشراف و بمشاركة نادي رؤساء المؤسسات الاقتصادية الفرنسية، والذي ینظمه المجمع الاعلامی الفرنسی les echos الاقتصادية. وسيفتتح المنتدى بتدخل لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية علي حداد، ويكون متبوعا بتدخل لرئيس نادي الاقتصاديين الفرنسي جون هرفي لورنزي. فيما سيكون موضوع الإمتيازات التي تمنحها الجزائر في نظامها الإقتصادي من أجل تمكين وتطوير القطاع الخاص أول محور لعدة تدخلات لكل من جون فليب دوفال من المجمع العمومي للمالية، و باتريك فولدوسا رئيس أفريقيا و منطقة الشرق الأوسط بمجمع فيوليا (رئيس لجنة ميدف أفريقيا)، و أحمد طيباوي نائب رئيس الأفسيو، و نصيرة حداد نائب رئيس الأفسيو.

عمر ح