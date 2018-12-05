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حداد: صفقة شراء أسهم في مركب فيرتيال قائمة

نافى كل ما تم تداوله مؤخرا:
حداد: صفقة شراء أسهم في مركب فيرتيال قائمة

islam kaab 4 ديسمبر 2018 الاقتصاد اضف تعليق 163 زيارة

أفاد علي حداد رجل الأعمال ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات ، أن الصفقة من أجل شراء مجمعه لأسهم في مركب الأسمدة فيرتيال لا تزال قائمة، نافيا كل ما تم تداوله مؤخرا، مؤكدا أن المفاوضات تحقق تقدما.
وقال علي حداد “انا مساهم في فيرتيال والاسهم التي نتفاوض من أجلها ليست مع أسميدال وانما مع شركة احنبية نسعى لشراء اسهمها .. “، وحسب حداد فإن الاستحواذ على أسهم فيرتيال سيوفر أكثر من ألفي منصب عمل مباشر.
كما كشف حداد أنه بصدد اقتحام صناعة الحديد بقوة، من خلال إنجاز مركب عملاق للحديد والصلب في عنابة، ينتج مليونين ونصف طن سنويا، وهو ما سيمكن من فع قدرات الانتاج في حوض عنابة الى 4 ملايين طن في السنوات الثلاثة المقبلة اذا ما اضيف له إنتاج مركب الحجار.
عمر ح

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