صرح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد يوم الخميس بعين تموشنت أن إفريقيا تمثل سوقا اقتصادية واعدة لابد من استغلالها من طرف أصحاب المؤسسات و رجال الأعمال الجزائريين.

و أوضح حداد خلال لقاء جمعه يوم الخميس بالمركب السياحي “دوريان بيتش” ببلدية أولاد بوجمعة بمتعاملين اقتصاديين بالولاية أن “افريقيا حاليا تحصي 1,2 مليار نسمة من المرتقب أن تصل مع آفاق 2030 إلى 1,5مليار نسمة و إلى نحو ملياري (2) نسمة خلال سنة 2050 و هو ما يشكل سوقا اقتصادية واعدة لابد من استغلالها من طرف المؤسسات الجزائرية”.

و أبرز رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن السوق الإفريقية على أبوابنا و”الجزائر تملك كل الإمكانيات اللازمة للاستثمار فيها من خلال منتوج تنافسي”, مشيرا إلى أن الجزائريين “قادرين على رفع التحدي”.

و أضاف أن “سعر 120دولار لبرميل البترول قد ولى و لا بد من نسيان ذلك من خلال الاعتماد على أسواق اقتصادية بديلة للقطاعات الصناعية و الفلاحة و السياحية و الجزائر تتوفر على إمكانيات هامة في ذات المجال لا بد من استغلالها “.

و أشار في ذات السياق إلى أنه حاليا “ليس هناك فرق بين القطاع العام و القطاع الخاص بفضل الإصلاحات الاقتصادية الهامة التي تم بلورتها على أرض الميدان و قد أثبتت مدى قدرة القطاع الخاص على رفع التحدي”.

نسرين.م