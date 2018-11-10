أبدى رئيس نقابة الأئمة جلول حجيمي ،غضبه الشديد للمعاناة التي يتكبدها يوميا الأئمة في الجزائر على غرار الاعتداءات المتكررة وصلت حد القتل وغياب الحماية وظروف العمل الغير مواتية وغياب حصص سنوية للتوظيف ،هذا وجدد نفس المتحدث مطالبه برفع الأجرة الشهرية للإمام وجميع منتسبي مجال الشؤون الدينية، مشيرا بأن الأئمة محرومون من منحة الهندام التي يستفيد منها كل عمال المهن الأخرى مطالبا بسن قانون تعويضي لعمل الإمام في مختلف العطل السنوية المصادفة لأعياد دينية أو وطنية.

كشف رئيس نقابة الأئمة جلول حجيمي أمس خلال نزوله ضيف على منتدى جريدة”الوسط” عن تسجيلهم العشرات من حالات الاعتداءات اليومية داخل المساجد وخارجها على الأئمة والمؤذنين، وعلى اعتبار أن الإمام لا يشتكي إلا في الحالات الصاخبة، فإنها تبقى مخفية عن الرأي العام والسلطات حسبه ، مضيفا بأن فكرة السلطة يجب أن تتغير بخصوص نظرتها على أن الأئمة لا ينفعون لحل مشاكل نشاطهم، بمقابل الاستنجاد بهم في حل مشاكل المواطنين عبر الولايات، على غرار ولاية غرداية أو حتى المشاكل الاجتماعية المرتبطة بالسكن والشغل.

هذا وطالبت النقابة بإشراكها في وضع حل لمشاكل الأئمة على لسان رئيسها الذي أشار أنهم لا يشوشون على وزارة الشؤون الدينية ، وإنما سكوتها عن الاعتداءات المتكررة ضد الأئمة جعلهم يخرجون هذه القضية إلى العلن،وفي إشارة لصمت وزارة محمد عيسى أكد حجيمي أن الأئمة كانوا مساهمين فعالين في وحدة المرجعية الدينية وتماسك المجتمع وتضامن المواطنين ، وقال حجيمي أنه متيقن أن الوزارة لا تملك المعلومات حول ما يجري محليا، بل تصلها معلومات مغلوطة ومفبركة.

نطالب بفتح 5 آلاف منصب عمل

هذا وطالب رئيس نقابة الأئمة جلول حجيمي، بحصص سنوية للتوظيف لفائدة منتسبي قطاع الشؤون الدينية، من أجل سد العجز في التأطير لديها، سيما وأن هذا القطاع حساس ويلعب دورا هاما في حماية المرجعية الدينية الجزائرية، ومن ثمة الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع،مشيرا إلى وجود حوالي 5 ألاف منصب شاغر يتطلب التوظيف وأفاد حجيمي بأنه لا يطالب من الوزير أكثر من صلاحيته، وقال” الوزير وافق على مطالبنا التي يمكن أن يتولاها، وطلبنا تدخل رئيس الجمهورية لأنه يمتلك الصلاحيات الواسعة، ونحن نستغرب مثلا غياب حصص سنوية للتوظيف في قطاعنا كالتوظيف في قطاعات أخرى “وجدد نفس المتحدث مطالبه برفع الأجرة الشهرية للإمام وجميع منتسبي مجال الشؤون الدينية، مشيرا بأن الأئمة محرومون من منحة الهندام التي يستفيد منها كل عمال المهن الأخرى، على الرغم من أن الوزارة تلزمهم بهندام محدد للإمام، وهو غالي الثمن في الأسواق ويشتريه المعني من ماله الخاص.

كما أوضح حجيمي، بأنه لا يوجد قانون تعويضي لعمل الإمام في مختلف العطل السنوية المصادفة لأعياد دينية أو وطنية، على غرار عيدي الفطر والأضحى، وعيد الثورة والاستقلال والعمال، وكذا المداومة المكثفة في شهر رمضان مع صلاة التراويح، مردفا يقول بأن نقابته مع منتسبي القطاع بصدد هيكلة فدرالية تضم كل الفاعلين في مجال الشؤون الدينية، من أئمة ومؤذنين والقائمين على المساجد والمرشدات وأعوان المساجد.

وزارة الشؤون الدينية لا توفر صناديق لحماية أموال الزكاة

وعن طريقة جمع التبرعات وظهور لافتات بالمساجد عبر حسابات بريدية أو بنكية علق حجيمي أن هذه الطريقة الجديدة والمبتكرة هي من إيجابيات استخدام التكنولوجيا،وهذا بعد تسجيل العديد من التجاوزات خاصة وان وزارة الشؤون الدينية لم توفر حتى صندوق محكم داخل المساجد لحماية أموال الزكاة.

“منع ارتداء النقاب في الأماكن العمومية قرار استفزازي”

وفيما يخص قرار الحكومة منع ارتداء النقاب في الأماكن العمومية وهو ما سارعت وزارة التربية إلى تطبيقه داخل المؤسسات التربوية، أكد حجيمي عن موقف نقابته من هذا القرار الذي وصفه بالاستفزازي، مفيدا بأن تطبيق القرار لن يكون سهلا خاصة في بعض الولايات، منها غرداية، وقال “من جهة العروشية سترفض هذه الإجراءات وهي متواجدة بقوة في ولايات الشرق وغرداية، ونحن في نقابة الأئمة ندعو لمناقشة سوسيولوجية للقضية، على اعتبار أن الجزائريين لديهم قدسية تجاه المساجد والدين، وحتى فرنسا طيلة فترة استعمارها للوطن لم تستطع إثارة القضايا المرتبطة بالدين،”

وقال بالنسبة لنا كأئمة نحن نقبل بفرض قانون لمنع النقاب كشرط للتوظيف على الموظفات الجدد، سيما في مصالح معينة كالإدارة والجمارك، لكن اشتراط نزعه بصفة فورية مقابل الاحتفاظ بالوظيفة بالنسبة للعاملات حاليا، هو أمر غير مقبول ومن شأنه أن يوتر المجتمع أكثر.

“نحن مع العهدة الخامسة”

وفي الشأن السياسي علق حجيمي عن موقف النقابة من ترشح الرئيس للعهدة الخامسة الذي قال انه مع العهدة الخامسة وبقاء رئيس الجمهورية في سدة الحكم وقال” نحن نساند الاستقرار والهدوء في البلد أمام هذا الوضع الإقليمي والدولي مشحون، ولذلك دعمنا العهدة الرابعة ومستعدون لدعم العهدة الخامسة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على رأي المثل (ما نخلوش واش كاين في الجيب ونحوسو واش كاين في الغار)، ونحن نتبع المجموعة في حراك المجتمع المدني.”

رزاقي.جميلة