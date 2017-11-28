تشهد العديد من الأسواق الجزائرية خاصة بالعاصمة هذه الأيام إنتشار كبير لطاولات بيع الألعاب النارية ،ورغم أن السلطات تمنع إلا أن تواجدها يتكاثر وحتى يتنافس على عرضها الباعة وطرح كل الأنواع قبل حلول المولد النبوي الشريف الذي تفصلنا عليه ساعات فقط.

هذا ما ينتظر الجزائريين ليلة المولد

“الجزائر”و خلال جولة ببعض الأسواق بالعاصمة على غرار باب الواد والقصبة وباش جراح والرغاية والعديد من الأحياء الشعبية كبلدية الكاليتوس وغيرها،و سوق بومعطي وقفنا على حجم كبير لتسويق هذه الألعاب الخطيرة من أجل إحياء ليلة المولد هذا الجمعة وإن اختلفت الأسماء بين “داعش” “البركان” “شيطانة و “السينيال” و”العكري تونسي” و “راس الحانوت المغربي”إلا أنها تتحد في نقطة واحدة وهي خطورتها وحسب الباعة ممن تحدثنا غليهم أكدوا أن الأسماء مستوحاة من طرف الجزائريين على حسب خطورة كل نوع من المفرقعات تحمل في معانيها الخطر والعنف ،هذا ويوجد أيضا أنواع أخرى أقل خطورة منها “الشيطانة 2″، و “الشيطانة 1” و “صاروخ ” و”الزربوط ” و”الدوبل بومب” و”السينيال” حيث يتراوح سعرها بين الـ150دينار جزائري إلى 5 ألاف دينار وأكثر.

الصين البلد رقم واحد لاستيرادها عن طريق التهريب

هذا وتعد الصين البلد الأكبر المنتج للألعاب النارية حسب ما كشفه الحاج الطاهر بولنوار،حيث يوجد مهربين ينشطون طوال السنة في هذه العملية ويقومون ببيعها لتجار جزائريين أين يتم تسويقها عبر الأسواق السوداء،ورغم الإجراءات الصارمة لمصالح الأمن التي تمنع بيعها ، و حتى المراقبة المكثفة لفرق الجمارك المتواجدة على مستوى الموانئ والمطارات لمنع إدخالها إلى أن الاسواق الجزائرية باتت تعج بها وما على طالبها إلى التوجه للأسواق السوداء أين يتم عرضها على إختلاف أشكالها ورغم خطورتها إلا أنه يوجد لديها زبائن كثر أولهم الشباب .

حجز 250 ألف وحدة من المفرقعات خلال 2017

كشف مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للجمارك، جمال بريكة، أنه تم حجز 250 ألف وحدة من المفرقعات هذه السنة وقد سجل تراجعا لاستيراد هذه السلع المحظورة نتيجة لتشديد الرقابة الجمركية،

وقال جمال بريكة خلال نزوله أمس ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى، إن تراجع إستيراد المفرقات يعود إلى تشديد الرقابة من طرف الجمارك طوال السنة وليس فقط بمناسبة المولد النبوي الشريف،إلى جانب إطلاق حملة تحسيسية بخطورة المفرقعات بالتعاون مع وزارة الصحة ، كاشفا عن حجز شاحنة صغيرة مؤخرا في باخرة محملة بألعاب نارية قادمة من فرنسا،كما أوضح جمال بريكة أن الجمارك تتعاون وتنسق مع الجيش ومع الأسلاك الأمنية الأخرى في حماية وأمن الوطن،

رزاقي.جميلة