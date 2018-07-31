

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أمس الإثنين بالجزائر العاصمة، أن 97 بالمائة من الناجحين في امتحان شهادة البكالوريا سجلوا أنفسهم في الأرضية الالكترونية وذلك قبيل ساعات من انتهاء عملية تأكيد التسجيلات الأوليّة اليوم في منتصف اللّيل من يوم أمس الأول .

وقال حجّار أنّ “عملية تأكيد التسجيلات الأولية التي انطلقت أمس ستستمر إلى غاية منتصف الليل،وقد أتم 97 بالمائة من المتحصلين على شهادة البكالوريا عملية التسجيل”، مضيفا أنّ نسبة 3 بالمائة المتبقية تمثل “الطلبة المتردّدين أو الّذين انتقلوا إلى مؤسسات وجامعات أخرى خاصّة أو عسكرية أو من الذين اجتازوا امتحان شهادة البكالوريا لتحسين مستواهم دون أن يتحصلوا على نتائج أحسن.

وأكد الوزير، أن عملية التسجيلات الجامعية “تمت في ظروف جيدة ولم يتم تسجيل أي مشكل على المستوى الوطني.

وبعد تأكيد التسجيلات الأولية في الفترة الممتدة ما بين 29 الى 30 جويلية سيتم الإعلان عن نتائج التوجيهات في 7 أوت 2018 مساء وذلك بعد معالجة الرغبات في الفترة الممتدة ما بين 31 جويلية و 7 أوت.

أما المرحلة الثانية من التسجيلات الأولية وإعادة التوجيه وإجراء الاختبارات والمقابلات بالنسبة للفروع المعنية تكون من 08 الى 12أوت ويتعلق الأمر بالطلبة الذين تم توجيههم لفرع علوم وتقنيات الذين يتوجب عليهم تقديم شهادة طبية للمؤسسة الّتي تمّ توجيههم فيها وكذا إجراء لقاء شفوي في حالة توجيههم إلى إحدى هذه المؤسسات، ويتعلق الأمر بالمدارس العليا للأساتذة او معاهد وعلوم التكنولوجيات التطبيقية و بعض دورات الليسانس و ليسانس الإمامة والإرشاد.

وتتم المعالجة الثانية لحالات الرسوب في الاختبارات والمقابلات وطلبات إعادة التوجيه، في الفترة الممتدة ما بين 13 و 16 أوت المقبل،أما الإعلان عن نتائج التوجيهات فيكون في 16 أوت.

ر.ج