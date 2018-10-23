أعرب وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار، خلال الزيارة التي قادته إلى تونس عن استعداد الجانب الجزائري لتطوير التعاون مع الجانب التونسي حيث كاشفا عن توقيع برنامج جديد للتبادل الطلابي، وداعيا في ذات السياق لان تشمل هذه الإتفاقيات قطاعات التغذية والاقتصاد والطاقات المتجددة.

وواضح الطاهر حجار خلال إشرافه رفقة نظيره التونسي سليم خلبوس على افتتاح فعاليات الدورة الثانية للجنة القيادة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي التي تعتبر كفضاء للتقاسم والتباحث حول الإشكاليات الإستراتيجية للتعاون الثنائي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه اللقاءات تعتبر فرصة سانحة لتقييم مدى تنفيذ التوصيات التي انبثقت عن الدورة الأخيرة التي انعقدت يومي 22 و 23 ديسمبر 2017 بالجزائر.

وشدد حجار على أن التوقيع على برنامج ابن رشيق للتبادل الطلابي والحركية سيسمح لبحث تعاون أكبر بين المؤسسات الجامعية والبحثية الجزائرية والتونسية مما سيشكل قاعدة متينة للسعي مع الجانب التونسي للذهاب سويا إلى مشاريع التعاون ERASMUS، آفاق 2020، وبرنامج PRIMA لضمان تموقع أحسن للمؤسسات بين البلدين للرد على طلب العروض ذات الصلة.

هذا ودعا الوزير إلى توجيه هذا التعاون حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار من خلال تحديد أوليات وطنية كالتغذية والتنمية المستدامة، التسيير واقتصاد المياه، الطاقة المتجددة بدون إهمال العلوم الإنسانية خاصة في شقها الخاص بالعلوم الاقتصادية والاجتماعية في مواجهة التحديات الكبرى في المجتمع ، و تشجيع حركية الطلبة والباحثين من خلال إرساء مسارات بيداغوجية مشتركة لإعداد مدارس الدكتوراه خاصة في الاختصاصات التي يعرف البلدان عجزا فيها وكذا ضمان أحسن الشروط للطلبة الممنوحين خاصة على مستوى الدكتوراه وإدماجهم في مشاريع التعاون التي تقودها في المستقبل جامعات .

فلة سلطاني