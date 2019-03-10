*الطلبة قرروا الاعتصام اليوم أمام مقر الوزارة

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي عن تقديم العطلة الربيعية للجامعة عن موعدها المحدد، حيث حددت تاريخها اليوم الأحد 10 مارس، بدلا من 21 مارس على أن تستمر 25 يوما وذلك إلى تاريخ 4 افريل 2019.

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طاهر حجار، أحداث تغييرات على رزنامة العطل الجامعية للسنة الجامعة 2018/2019، وتقديم كل العطل عن موعدها المحدد، و نشرت الوزارة أمس بيانا كشفت فيه أنه تم تقديم العطلة الربيعية إلى يوم الأحد 10 مارس مساء بعدما كانت يوم 21 مارس، مع تمديد العطلة إلى غاية يوم 4 أفريل المقبل مساء، ما سيجعل عطلة الطلبة تستمر 25 يوما بدلا من 15 يوما.

وتطرق البيان إلى تاريخ العطلة الصيفية التي أما تم تحديدها بتاريخ 11 جويلية إلى غاية يوم 2 سبتمبر المقبل.

وأوضح البيان ذاته، أن هذه التغيرات في مواعيد العطل لا تنطبق على الموظفين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح.

وجاء قرار وزارة التعليم العالي بمنح الطلبة عطلة في غير الموعد الذي كانت مبرمجة فيه، في ظل الحراك الشعبي السلمي الذي تشهده الجزائر، منذ عدة أسابيع رفضا لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية جديدة، وهو الحراك الذي ضم كل طبقات المجتمع، بما فيها الطلبة الذين نظموا مسيرات سلمية كانت في بدايتها داخل الحرم الجامعي لكنها سرعان ما خرجت إلى الشوارع في كل جامعات الوطن.

من جانبه أعلن المنسق الوطني ل”لكناس” عبد الحفيظ ميلاط، أن النقابة قررت عقد اجتماع مكتب وطني طارئ في اقرب الآجال لاتخاذ موقف واضح و صريح بخصوص قرار الوزير حجار و الذي اعتبره”سابقة في تاريخ الجامعة الجزائرية واستفزاز للأسرة الجامعية”.

ونشر ميلاط عبر صفحته الرسمية على الفايس بوك :”مند صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتقديم تاريخ العطلة الربيعية إلى يوم الأحد 10 مارس، تلقيت مئات الاتصالات الهاتفية من جميع وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وبعض وكالات الأنباء الأوروبية …ولأن هذا القرار فاجئنا كنقابة، ولاتخاذ موقف واضح وصريح منه يتجاوز مسؤولية المنسق الوطني لوحده، بل لابد من قرار مشترك بين أعضاء المكتب الوطني للكناس…فقد باشرنا اتصالاتنا لعقد اجتماع مكتب وطني طارئ في أقرب الآجال…”.

من جانبهم استهجن الطلبة قرار الوزير، ورأوا فيه محاولة لإبعادهم عن الحراك الشعبي من خلال تقديم موعد العطلة الربيعية، وقرروا الخروج إلى الشارع اليوم أمام وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بالعاصمة في حدود الساعة التاسعة و النصف صباحا احتجاجا على القرار.

رزيقة.خ