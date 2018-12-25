حجار يلتقي ممثلي النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين

إلتقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار،صباح الأمس بمقر وزارته ممثلين عن النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، وهذا بحضور وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، لتقييم المشاورات المتعلقة بالمطالب الاجتماعية والمهنية لهذا السلك

وعلى هامش هذا الاجتماع، أكد الوزير حجار في تصريح للصحافة أن هذا اللقاء الذي “يندرج في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تنظمها الوزارة مع الشريك الاجتماعي, يهدف إلى تقيم عمل اللجنة المشتركة التي تتشكل من ممثلين عن قطاعي التعليم العالي والصحة الى جانب النقابة”

وأضاف أن هذه اللجنة “كلفت بدراسة ومتابعة أرضية المطالب الخاصة بالنقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين”، مشيرا الى أنه “تمت الاستجابة لبعض المطالب في حين بقيت أخرى محل نقاش لكونها تستدعي تدخل قطاعات أخرى”.وأوضح أن هذه اللجنة المشتركة عقدت خمسة لقاءات منذ تنصيبها نهاية أفريل المنصرم

تتمحور مطالب النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين أساسا حول تطوير المسار المهني والبيداغوجي على غرار مراجعة منحتي التقاعد والممارسة الطبية في المستشفيات وكذا مستقبل أساتذة العلوم الاساسية في الطب ضمن قطاع الصحة، بالإضافة الى مراجعة القانون الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي

رزاقي.جميلة