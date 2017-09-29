خرج وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صمته، تجاه تذمر بعض نقابات القطاع والتنظيمات الطلابية عن عدم فتح الوزارة لأبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، معلنا رفضه التعامل مع نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “الكناس”، والإتحاد العام الطلابي الحر.

استثنى حجار أول أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدها مع التنظيمات الطلابية بمقر الوزارة ، نقابة “الكناس” من أسماء نقابات الأساتذة المعتمدة، بالإضافة إلى الاتحاد العام الطلابي الحر، و برر موقفه بأن المجلس الوطني للأساتذة الجامعيين “الكناس” لا يملك ترخيصا قانونيا للنشاط في الجامعة سيما و أنه الآن في نزاع قضائي و لا يمكن التعامل معه، مفيدا بأن الاتحاد العام الطلابي الحر هو الآخر غير معترف به لدى مصالح وزارة التعليم العالي وهو منقسم بين عدة أجنحة ولا يحق له النشاط ، مشيرا إلى أن الوزارة سترحب بالذي يملك الشرعية فقط.

اتخاذ إجراءات لمعالجة الاكتظاظ

وجدد التأكيد على أن الأمور هادئة في الجامعة الجزائرية وهناك من يعمل على تهويل الأمور، معترفا في الوقت نفسه بوجود ضغط في بعض التخصصات والأحياء الجامعية بسبب اختيار طلبة تخصصات دون غيرها، معلنا بالمناسبة، عن اتخاذ جملة من الإجراءات الرامية إلى حل مسألة الاكتظاظ المسجل على مستوى بعض المؤسسات الجامعية، معلنا عن تنظيم ندوة وطنية حول الخدمات الجامعية مطلع السنة القادمة.

و ابرز مسألة الاكتظاظ الملاحظ في بعض المؤسسات بسبب الطلب المتزايد على بعض التخصصات دون الأخرى وكذا رغبة معظم الطلبة في مزاولة مسارهم الجامعي بالمؤسسات القريبة من مقر سكناهم رغم عدم توفر المقاعد البيداغوجية على مستوى هاته المؤسسات، مشيرا إلى أن تم “اتخاد جملة من الإجراءات” للتكفل بهذه المسألة وذلك حسب الإمكانيات المتاحة على غرار توجيه الطلبة إلى الأماكن القريبة من مقر إقامتهم، مشددا في نفس الوقت على ضرورة التخلي عن فكرة إلزامية الدراسة بالمؤسسات الجامعية المتواجدة بولايات الإقامة والولايات الكبرى وذلك لتفادي الضغط المسجل على هذه الأخيرة خاصة عند توفر الرغبة في دراسة تخصص معين .

وأعلن حجار فتح أكثر من 8 آلاف منصب دوكتوراه على المستوى الوطني، في وقت تحصي الجامعة مليون و700 ألف طالب.

وفي موضع آخر، أعلن حجار عن إمكانية تنظيم ندوة وطنية حول الخدمات الجامعية مطلع السنة القادمة، تخصص لمناقشة المسائل المتعلقة بالخدمات من إيواء و نقل و إطعام الطلبة مع البحث عن السبل الكفيلة بتحسينها، داعيا في نفس الوقت جميع الشركاء للمساهمة باقتراحاتهم و ملاحظاتهم.

وفاء مرشدي