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أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قرارها الوزاري الأخير المتضمن لمهام و شروط الالتحاق بجامعة التكوين المتواصل، والذي ألغى بصفة رسمية شهادة الدراسات التطبيقية “DUEA” وامتحان البكالوريا “UFC” حسب المادتين 8 و9، واشتراط شهادة البكالوريا النظامية على الراغبين للالتحاق بالجامعة.

وجاء في المادة 4 من القرار الوزاري لقطاع التعليم العالي الذي حمل الرقم 1022 والمؤرخ في 23 أكتوبر 2017، أنه بمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 13- 7 المؤرخ في 30جانفي 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمقتضي القرار المؤرخ في 28 ديسمبر 1994 الذي يحدد شروط الالتحاق بجامعة التكون المتوصل “يمكن التسجيل لتحضير شهادة الطور الأول عن بعد للمرشحين الحائزين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترف بها”.

كما منحت المادة 2 جامعة التكوين المتواصل لضوء الاخضر في تطوير التكوين المتواصل بالتعاون مع المؤسسات والقطاعات المستخدمة، تنظيم دورات تحسين المستوى وتجديد التكوين لفائدة القطاعات المستخدمة وذلك بناء على طلبها، حيث وفي مجال التكوين العالي تضمن جامعة التكوين المتواصل التكوين في الطور الثاني لتحضير شهادة الماستر عن بعد كما يمكنها ضمان التكوين في الطور الأول لتحضير شهادة الليسانس عن بعد.

وحسب ذات التعليمة تحدد ميادين التكوين بجامعة التكوين المتواصل وكيفيات تنظيمه وتقييمه في الطورين الأول والثاني عن بعد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، كما يمكن التسجيل لتحضير شهادة الطور الأول عن بعد بجامعة التكوين المتواصل للمترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، ويمكن التسجيل لتحضير شهادة الطور الثاني عن بعد بجامعة التكوين المتواصل للمترشحين الحائزين شهادة التدرج أو شهادة الطور الأول أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها زيادة على الشروط المذكورة يجب أن يكون المترشح حائزا شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.

وأكدت ذات التعليمة عن توجيه الطلبة المقبولين حسب اختيارهم البيداغوجية للتسجيل التي سوف تحدد من طرف الوزير المكلف بالتعليم العالي، أما في مجال تطوير وسائل ومناهج التكوين تتولى جامعة التكوين المتواصل تطبيق كل المناهج والأساليب التي تراها ملائمة لاسيما استعمال تكنولوجيات الإعلام والإتصال في التعليم، كما تضمن جامعة التكوين المتواصل تكوين الطلبة المسجلين بانتظام لتحضير شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية عند تاريخ صدور هذا القرار الى غاية انهاء تكوينهم وهي المادة الـ8 والتي قضت من خلالها الوصاية على شهادة “DUEA” بصورة نهائية، بالاضافة الى المادة ال9 و التي اكدت الغاء امتحان الدخول الى جامعة التكوين المتواصل حيث جاء فيها “الغاء جميع الاحكام المخافة لهذا القرار لاسيما القرار المؤرخ في 28 ديسمبر 1994 الذي يحدد شروط الالتحاق بجامعة التكوين المتواصل.

وفاء مرشدي