حملت إطلالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار الإعلامية أمس عبر التلفزيون الجزائري، تفنيده للعديد من الشائعات التي أثيرت في الآونة الأخيرة، بداية بتقليص عدد مناصب الدكتوراه إلى النصف، مرورا بمشكل التحويلات، ووجود طلبة بدون إيواء.

فند طاهر حجار، أمس خلال حلوله ضيفا على حصة “حوار الساعة” بالقناة التلفزيونية الثالثة، الإشاعات التي تم تداولها عبر مختلف الوسائل الإعلامية عن تخفيض مناصب الدكتوراه لهذه السنة الى قرابة النصف، بدليل أن الوزارة قامت بفتح أزيد من 5 آلاف و300 منصب هذه السنة في الدكتوراه ، مرجحا إمكانية أن يعرف هذا العدد ارتفاعا بعد تاريخ 24 سبتمبر الجاري الذي يصادف اجتماع اللجنة القطاعية للتعليم العالي في مجال البحث التي ستنظر في تأهيل مخابر البحث التي تنسب اليها مناصب الدكتوراه ، قائلا “قد يرتفع عدد مناصب الدكتوراه بعد إعادة تأهيل مخابر البحث التي كان عليها بعض التحفظ”

ودعا إلى صم الآذان و الكف عن تداول الإشاعات التي تطلق عن القطاع و التوجه إلى استقائها من الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما أفاد حجار أنه لم يتلق أي شكوى تخص نقص في مجال الإيواء، مقرا بتسجيل ضغط في البعض من الإقامات الجامعية هذه السنة سيما المتواجدة بالقرب من الجامعات التي تشهد إقبالا كبيرا، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي طالب بدون غرفة.

تقليص عدد طلبات التحويل هذه السنة إلى 18 ألف دليل على معالجتها

وفي الحديث عن جملة المشاكل التي أحصتها بعض التنظيمات الطلابية التي رافقت الطلبة الجدد منذ بداية مرحلة التوجيهات مرورا بالتحويلات إلى فترة التسجيلات النهائية، والمتعلقة أساسا بفترة التحويلات، نفى حجار وجود ما يسمى بمشكل التحويلات، متهما أطرافا معينة بزرع الشكوك بين الطلبة ، مبرزا أن تقلص عدد طلبات التحويل الى 18 ألف طلب هذه السنة في الوقت الذي بلغت فيه السنة الماضية الى 50 ألف طلب دليل على أن كل طلبات التحويل تم الاستجابة إليها و معالجتها ، مستغلا الفرصة للحديث على ان الكثير من الطلبة و أوليائهم لا يزالون يخلطون بين التحويل و تغيير التخصص، موضحا بأن التحويل يكون بين الجامعات مع الاستمرار في دراسة ذات التخصص لأسباب بتغيير الإقامة و الزواج، في حين التغيير هو التغيير من تخصص الى تخصص آخر و الذي أكد انه مسموح لظروف معينة في مقدتها توفر المقاعد الكافية ، بالإضافة الى أن التغيير من تخصص في مؤسسة ما الى تخصص في مؤسسة جديدة قد يتطلب معدلا جديد اكبر من المعدل الذي يحمله الطالب كون الكثير من التخصصات يتغير فيها معدل التخصص، مؤكدا انه على الرغم من كل ذلك ، تم التكفل بالنسبة الكبيرة من طلبات التحويل.

المنحة لم ولن تمس

وعاد المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي للحديث عن ما تم تداوله خلال الأيام القليلة الفارطة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي حول تخفيض منحة الدراسة الجامعية وما وُصف في بيان دائرته الوزارية في وقت سابق بالإشاعة، الى التأكيد على أن المنحة الجامعية “لم تمس ولن تمس ” ، واصفا إثارة هذا الموضوع بالرغبة في إثارة البلبلة بين أوساط الطلبة سيما مع انطلاق الموسم الجامعي.

وفاء مرشدي