أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، خلال رده على أسئلة النواب بقبة البرلمان،أنه لا وجود للتلاعبات في التوجيهات الجامعية وأن تقليص عدد الرغبات بالنسبة للحائزين على شهادة البكالوريا من 10 إلى 4 تخصصات في تسجيل حملة الباكالوريا الجدد بالجامعة هدفه الإستجابة للرغبة الحقيقية للطلاب الجدد فقط.

وأوضح حجار في الجلسة العلنية المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني,يوم الخميس، أن الاستجابة للرغبة الأولى خلال التسجيلات الجامعية للطلاب الجدد لا تقل عن 80 بالمائة، مشيرا إلى أن” تقليص عدد الرغبات من 10 إلى 4 هدفه الاستجابة لرغبات الحاصلين الجدد للبكالوريا”. أضاف ” أنه كلما تم تقليص عدد الرغبات خلال التسجيلات الجامعية للطلاب الجدد كلما تم توجيههم إلى التخصص الذي تم اختياره والذي يرغب مواصلة دراسته الجامعية فيه.”

وفي نفس الإطار ذكر أنه تم إحصاء” 19ألف طلب تحويل خلال السنة الجارية مقابل 120 ألف في الموسم الجامعي الماضي و150ألف بالنسبة للموسم الجامعي 2015-2016 “مما يبين تراجع طلبات التحليل ويثبت أنه يتم الاستجابة للرغبات الأولى الأربعة للطلبة الجدد”.

وأكد الوزير بالمناسبة أنه منذ” 1992 كل الحاصلين الجدد على شهادة البكالوريا يتم الاستجابة لرغبتهم الأولى إذا ما توفرت الشروط والمعدل المطلوب للتخصص المعبر عنه”.

وبالنسبة لشعب الطب، ذكر الوزير أنه من ضمن 9563 طلب تحويل تم قبول 358 منه ويتعلق الأمر من كلية إلى أخرى بنفس الجامعة و147 إلى تخصص الصيدلة و2199 طلب تحويل ما بين الولايات،وأشار في هذه النقطة أن القبول في تخصصات الطب يخضع للمعدل المطلوب، العامل الجغرافي وإمكانيات المستشفيات ،بما أن الطالب في الطب يزاول بدءا من السنة الثالثة دراسته في المستشفيات الجامعية،أما فيما يخص بالمدارس العليا فعدد المقاعد البيداغوجية يتم تحديدها مسبقا بالاتفاق مع وزارة التربية .

رزاقي جميلة