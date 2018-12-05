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حجار في دبي اليوم للمشاركة في فعاليات “قمة المعرفة 2018”

Zineb Ben Azzouz 5 ديسمبر 2018 الحدث اضف تعليق 27 زيارة

 

 

 

 

 

 

يشارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طاهر حجار بداية من اليوم في الدورة الخامسة لـ”قمة المعرفة” بدبي.

وحسب بيان للوزارة، فإن مشاركة   وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار في القمة جاءت بدعوة من رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بمشاركة شخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم. وتتناول هذه القمة التي وُضعت تحت شعار “الشباب ومستقبل اقتصاد المعرفة”، عددا من المواضيع ذات الصلة باقتصاد المعرفة منها “رأس المال المعرفي: ثروة مستدامة” و”دور الحكومات في تمكين الشباب واقتصاد المعرفة” و”اقتصاد المعرفة في مدن المستقبل” و”المواطن الرقمي في عصر الذكاء الإصطناعي”.

 زينب بن عزوز

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