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حجار: الحكومة تصرف 70 مليونا على الطالب الواحد خلال السنة 

خلال جلسة للإجابة عن الأسئلة الشفوية:
حجار: الحكومة تصرف 70 مليونا على الطالب الواحد خلال السنة 

idir demiche 1 فبراير 2019 الوطني اضف تعليق 25 زيارة

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، عن تكليف الطالب الواحد حوالي 70 مليون من الخزينة العمومية، خلال السنة.

وأكد حجار، الذي ناب عليه وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، خلال جلسة للإجابة على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي، أن مشكلة هجزة الأدمغة في الجزائر مسؤوليتها ليست على عاتق الحكومة فحسب، بل المجتمع برمته شريك في تفشي هذه الظاهرة.

وقد انتقدت بشدة النائب، سعيدي فاطمة، عن حمس، في سؤالها للوزير، الحكومة في تعاملها مع ظاهرة هجرة الكفاءات، كونها تبذل جهدا كبيرا في تكوينهم لكنها لا تستفيد منهم بالشكل الذي يجب، إذ يهاجرون للخارج لتسفيد من إنجازاتهم الدول الأخرى.

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