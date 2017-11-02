من المزمع أن يشل اليوم موظفو وعمال جامعة التكوين المتواصل وحاملو شهادة الدراسات التطبيقية مختلف جامعات التكوين المتواصل على المستوى الوطني، و تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للضغط عليها من أجل الاعتراف بشرعية مطالبهم والمتعلقة أساسا بضرورة تصنيفهم في الرتبة 11، والاعتراف بمصداقية الشهادة على أنها جامعية.

يحج اليوم معظم خريجي “UFC” وحاملي شهادة “DUEA” الى مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاحتجاج ، فيما يشل البقية كافة جامعات التكوين المتواصل على المستوى الوطني، تنديدا بما أسموه تجاهل الوصاية لمطالبهم المرفوعة، والمتعلقة أساسا بضرورة تصنيفهم في الرتبة 11 والاعتراف بمصداقية الشهادة على أنها جامعية وليست تابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، وكذا للضغط على الوصاية لفتح باب الحوار معهم والاعتراف بشرعية مطالبهم، التي حطمها القرار الوزاري الأخير الذي جاء منهيا لشرعية شهادة “الديوا” ولاغيا لمبادئ جامعة التكوين المتواصل التي جاءت على أساسها سيما ما تعلق بإلغاء امتحان الدخول اليها، مهددين بجعله إضرابا مفتوحا في حال استمرار الوزارة في غلق أبواب الحوار والتشاور، حيث أكد الأمين العام لتنسيقية حاملي شهادة التكوين المتواصل جمال معيزة في تصريح “للجزائر” مواصلة رفض قرار إلغاء الامتحان الخاص بالدخول الى جامعة التكوين المتواصل، مشددا على ضرورة تعديل استعجالي للتعليمة الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 01 في شقها المتعلق باستثناء شهادة جامعة التكوين المتواصل، علاوة على السماح لخريجيها بإكمال المسار الدراسي مابعد التدرج، والاعتراف بجميع الاختصاصات، وتحسين الظروف الإدارية والبيداغوجية للطلبة داخل المراكز، مشددين على ضرورة فتح تحقيق في التأخر في تسليم الشهادات النهائية للكثيرين منذ 2001 بحجة فتح دراسات تخص الليسانس، و تحديد وجهة الملفات التي ضاعت، بالإضافة الى إعادة النظر في القانون الأساسي الذي أنشأت بموجبه هذه الجامعة.

وفاء مرشدي