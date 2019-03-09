تشير أخر الدراسات بالجزائر تسجيل 68284 حالة طلاق خلال سنة 2018 في الجزائر مقابل حوالي 65637 حالة العام 2017، وبلغت الحالة أعلى نسبة تم تسجيلها منذ الاستقلال،حيث تسجل محاكم شؤون الأسرة عبر الوطن أكثر من 5 آلاف قضية طلاق سنويا، أي بمعدل حالة طلاق كل 6 ساعات منها 30 % من حالات الطلاق قد تم إحصاؤها عند حديثي الزواج.

كشفت المختصة في العلوم القانونية، سعاد قصعة، لدى مشاركتها في ملتقى وطني حول ”الطلاق و إشكالاته الواقعية من الجهة الفقهية و القانونية” بجامعة الأمير عبد للعلوم الإسلامية بقسنطينة انه تم خلال سنة 2018 تسجيل زيادة وصفت بـ”المعتبرة” في حالات الطلاق عبر مختلف ولايات الوطن و ذلك مقارنة بسنة 2017 .

و أوضحت قصعة في مداخلتها بعنوان ”الإشكالات القانونية والفقهية المتعلقة بالطلاق”، أن الدراسات الحديثة تشير إلى تسجيل 68284 حالة طلاق خلال سنة 2018 في الجزائر مقابل حوالي 65637 حالة العام 2017، معتبرة أن مستوى الطلاق قد بلغ “أعلى نسبة تم تسجيلها منذ الاستقلال“.و أضافت أن محاكم شؤون الأسرة عبر الوطن تسجل أكثر من 5 آلاف قضية طلاق سنويا، أي بمعدل حالة طلاق كل 6 ساعات، كاشفة أن 30 % من حالات الطلاق قد تم إحصاؤها عند حديثي الزواج بمختلف صور و أوجه الطلاق على غرار الطلاق بالتراضي والطلاق المطبق من طرف القاضي والطلاق بالإرادة المنفردة.

من جهتها، أوضحت زبيدة أقروفة من جامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية، أن 90% من حالات الطلاق تحصل عند الغضب الشديد وأن الجزائر تحتل “المرتبة الخامسة عربيا” من حيث عدد حالات الطلاق، كما أنه قد تم تسجيل 15 ألف حالة خلع خلال سنة 2018، مشيرة إلى أن تزايد هذه الظاهرة راجع إلى الجهل بأحكام الطلاق و التوظيف السلبي له و كذا فوضى الفتوى في الطلاق على القنوات التلفزيونية الفضائية و الوسائط الاجتماعية.

وللإشارة، فقد شارك في هذا الملتقى الوطني، الذي احتضنته قاعة المحاضرات الكبرى عبد الحميد بن باديس بجامعة الأمير عبد للعلوم الإسلامية، و الذي تم تنظيمه بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف بالولاية أساتذة و باحثون من عديد جامعات الوطن إضافة إلى إطارات بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف.

رزاقي.جميلة