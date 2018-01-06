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حادث تصادم لطائرة كويتية في نيويورك

yassin bouras 6 يناير 2018 الحدث, العالم اضف تعليق 39 زيارة

تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية أثناء استعدادها للإقلاع من مطار “جي إف كي” الدولي بنيويورك، السبت، للاصطدام بطائرة أخرى على المدرج دون وقوع أي إصابات.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” أن الطائرة كانت على المدرج قبيل الإقلاع حينما اصطدمت بها طائرة أخرى، حيث تم إخلاء جميع الركاب ونقلهم إلى أحد الفنادق إلى أن يتم توفير البديل لهم. وذكرت الوكالة أن الطائرة الكويتية أصيبت بأضرار خفيفة في المؤخرة، ولم تقع أي إصابات للركاب على متن الطائرة. يذكر أن إدارة مطار “جي إف كي” الدولي في مدينة نيويورك قالت في بيان مساء الخميس، إن جميع الرحلات الدولية والمحلية تم تعليقها مؤقتا لسوء الأحوال الجوية نظرا للعاصفة الثلجية، التي تضرب حاليا الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وطلبت الإدارة من المسافرين التواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على أحدث بيانات استئناف الخدمة.

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