لم يعر السكريتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية محمد حاج جيلاني اهتماما للأصوات المطالبة برحيله من على رأس الأمانة العامة ولا بالاحتجاجات التي نظمتها فيدرالية الحزب للجزائر العاصمة و لا حتى بالاستقالات التي عرفتها تشكيلتها السياسية مفضلا الانطلاق في العمل الميداني الذي تم الكشف عنه مؤخرا بعد قرار مقاطعة الرئاسيات المقبلة بالنزول للميدان وتحسيس المواطنين بأهمية التغيير ومقاطعة الاستحقاقات المقبلة.

واعتبر حاج جيلاني أن تغيير الوضع مرهون بالشعب وحده و أن تجس الدولة الديمقراطية والاجتماعية ستحقق بانتخاب مجلس وطني تأسيسي وإرساء الجمهورية الثانية مخاطبا في بيان مطول نشر على صفحته الرسمية إنه واجبكم من الآن فصاعدا لهذا الصدد عليكم بخيار مقاطعة الاستحقاقات الرئاسية القادمة والصمود عدم الخضوع والتنظيم والكفاح من أجل حقوقكم في النقابات و الحركة الجمعوية المستقلة والولوج في السياسة من أجل القدرة على تغيير النظام اللا ديمقراطي و اللا اجتماعي الذي يحرمكم من حقوقكم وتنمية الوعي السياسي والاجتماعي للمطالب بحقوقكم، النضال من أجل دولة القانون، دولة ديمقراطية واجتماعية.”

وأضاف :”لقد كافح أباؤكم ضد الاستعمار، وبعد تضحيات جسام، حرروا البلاد آملين أن يمكن الاستقلال الوطني من العيش في كنف دولة القانون دولة ديمقراطية واجتماعية. لم يحصل ذلك، للأسف إنه من واجبكم اليوم أن تحققوا حلم أباؤكم ولقد عشتم نصف قرن من الزمن تحت هذا النظام، بإمكانكم الحكم على ما إذا كانت ثورة نوفمبر مكنت بعد الاستقلال من بناء دولة القانون، دولة ديمقراطية واجتماعية، تحترم الحريات الأساسية، وتمنح لمواطنيها الظروف المعيشية والعملية اللائقة ومحيطا سلميا يسمح بالعيش الرغد وتحت هذا النظام الذي لم يغير من طبيعته منذ أن استولى على السلطة بالقوة غداة الاستقلال، البلاد لا تعرف الحرية ولا الأمن، ولا أمال بمستقبل أفضل.”

زينب بن عزوز