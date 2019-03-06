جولة ثانية من محادثات الصحراء الغربية في مارس بحضور الجزائر

أعلنت الأمم المتحدة أن مبعوثها الخاص يعتزم عقد الجولة الثانية من المحادثات بشأن تسوية النزاع المزمن حول الصحراء الغربية في مارس الجاري، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس، وكان هورست كولر، الرئيس الألماني السابق الذي يقود جهود الأمم المتحدة للسلام بين المغرب وجبهة البوليساريو، عقد أول جولة من المحادثات في ديسمبر في جنيف إلا أنها لم تثمر عن نتائج

وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، أن المبعوث “يعتزم عقد جولة ثانية من لقاءات الطاولة المستديرة في النصف الثاني من مارس في سويسرا”

وعقد كولر اجتماعات ثنائية للإعداء للمحادثات بين المغرب وجبهة البوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) المدعومة من الجزائر، بحضور موريتانيا والجزائر

رزاقي.جميلة