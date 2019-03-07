يعقد المبعوث الخاص لهيئة الأمم المتحدة، الجولة الثانية من المحادثات بشأن تسوية النزاع المزمن حول الصحراء الغربية في مارس الجاري في سويسرا.

أعلنت الأمم المتحدة، أن مبعوثها الخاص يعتزم عقد الجولة الثانية من المحادثات بشأن تسوية النزاع المزمن حول الصحراء الغربية في مارس الجاري، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس، وكان هورست كولر، الرئيس الألماني السابق الذي يقود جهود الأمم المتحدة للسلام بين المغرب وجبهة البوليساريو، عقد أول جولة من المحادثات في ديسمبر في جنيف إلا أنها لم تثمر عن نتائج،وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، أن المبعوث، يعتزم عقد جولة ثانية من لقاءات الطاولة المستديرة في النصف الثاني من مارس في سويسرا.

وللإشارة، عقد كولر اجتماعات ثنائية تحضيرا للمحادثات بين المغرب وجبهة البوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) المدعومة من الجزائر، بحضور موريتانيا والجزائر.

وتطالب الجبهة بإجراء استفتاء حول تقرير المصير وهو ما ترفضه الرباط، وفشلت وساطات الأمم المتحدة مرارا في التوصل إلى تسوية بشأن الصحراء الغربية، حيث خاضت المغرب والبوليساريو حروبا منذ العام 1975 حتى 1991 وتم نشر بعثة أممية لحفظ السلام في المنطقة المتنازع عليها منذ العام 1991 لمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار.

رزاقي.جميلة