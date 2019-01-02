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جوفنتوس يريد التعاقد مع نجم سان جيرمان “مبابي”

النادي على استعداد للتخلص من ديبالا:
جوفنتوس يريد التعاقد مع نجم سان جيرمان “مبابي”

Yacine Soudani 2 يناير 2019 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 163 زيارة

وقالت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية، أن الأثر الاقتصادي للتوقيع مع مبابي لن يكون كبيراً مثل كريستيانو رونالدو، بعد أن كشف أندريا آنييلي رئيس يوفنتوس قبل أشهر أنه هدفه هو ضم نجم كبير آخر عمره 25 عاماً.

وتؤكد هذه المصادر أن المهاجم الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، سيكون الصفقة الكبيرة القادمة التي يستهدفها جوفنتوس، بحيث يمكنه الوصول إلى تورينو إذا جرى التخلص من باولو ديبالا مقابل 100 مليون يورو على الأقل.

ويسعى فريق السيدة العجوز للاستفادة من المشاكل التي يعيشها باريس سان جيرمان مع الاتحاد الأوروبي في مسألة اللعب المالي النظيف، ولهذا سيضطر النادي الفرنسي لبيع نيمار أو مبابي في الصيف لحل هذه المشكلة.

ياسين.س

عن Yacine Soudani

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