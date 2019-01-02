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جوفنتوس يتفاوض بشأن التوقيع مع خاميس رودريجيز

Yacine Soudani 2 يناير 2019 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 159 زيارة

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن فابيو باراتيسي، المدير الرياضي لنادي جوفنتوس، سيعقد اجتماعاً خلال الأيام القادمة مع خورخي مينديز، وكيل اللاعب الكولومبي، خاميس رودريجيز.

وأكدت هذه المصادر أن الاجتماع سيجري في مدينة دبي ، حيث سيتم مناقشة إغلاق الصفقة ، في ظل تسريبات تشير إلى حقيقة أن بايرن ميونخ لن يمارس حقه في تفعيل بند الشراء مقابل 35 مليون أورو.

ويتواجد خاميس رودريجيز، حالياً في مدينة مدريد حيث يتعافى من إصابة في الكاحل تعرض لها مؤخراً ، لكن جميع المؤشرات تؤكد رحيله عن بايرن ميونخ بسبب نزاعات داخلية مع المدرب نيكو كوفاتش.

ياسين.س

 

 

عن Yacine Soudani

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