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جواد بوركايب: سيتم إدراج الأدوية الموجهة للأمراض المزمنة في النظام التعويضي

ابتداء من 2019:
جواد بوركايب: سيتم إدراج الأدوية الموجهة للأمراض المزمنة في النظام التعويضي

idir demiche 3 نوفمبر 2018 الوطني اضف تعليق 41 زيارة

كشف مدير الضمان الإجتماعي بوزارة العمل  والتشغيل والضمان الإجتماعي الدكتور جواد بوركايب أن  وزارة “بصدد إعداد نصوص تنفيذية  للتوقيع على عقود نجاعة خلال سنة 2019 مع المخابر  الصيدلانية المنتجة للأدوية المبتكرة المكلفة الموجهة للأمراض المزمنة لمشاركتها في نظام التعويضات لصندوقي الضمان الإجتماعي للعمال الأجراء (كناس) وغير الأجراء (كازنوس).

وأكد الدكتور بركايب في مداخلة قدمها بمناسبة الملتقى الوطني الثالث  للفيدرالية الوطنية للصيدلة  أن هذه التعويضات ستخضع “لآليات المراقبة  والمتابعة للمرضى الذين سيستفيدون من هذه الأدوية المبتكرة المكلفة التي تتكفل  بها صناديق الضمان الإجتماعي في بداية الأمر وتواصل بعد ذلك المخابر  الصيدلانية المصنعة لهذه الأدوية  هذه المهمة”.

وأضاف نفس المتحدث  أنه في حالة إثبات عدم فعالية هذه الأدوية أو ظهور بعض الأعراض الجانبية المضرة  بصحة المريض أو تخلي عنها هذا الأخير لأسباب  أخرى تلتزم المخابر الصيدلانية  العالمية المصنعة لهذه الأدوية -حسب الدكتور بوركايب- “بتعويض صندوقي الضمان  الإجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء للأدوية التي تناولها المصاب”.

وأبرز المسؤول ذاته أهمية هذه العملية التي ستساهم في استفادة  المصابين بالأمراض المزمنة من الأدوية المبتكرة المكلفة من جهة وترشيد نفقات  الصناديق الوطنية للضمان الإجتماعي والمحافظة على ديمومتها بالإضافة إلى  مواكبة التطورات العلمية الحاصلة في العالم في توفير أحسن أنواع العلاج “.

كما كشف عن توقيع عقد نجاعة مع احدى المخابر قبل نهاية سنة 2018 حيث التزم  هذا المخبر بدفع جزء من تعويض الأدوية المبتكرة المكلفة لصناديق الضمان  الإجتماعي مع تخفيض ثمنها دون أن يقدم الدكتور بوركايب تفاصيل دقيقة حول هذه  العملية التي سيتم إطلاقها مع عدة مخابر خلال سنة  2019.

فلة-س

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