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جوائز جلوب سوكر 2018: رونالدو أفضل لاعب وأتليتكو مدريد أفضل نادي في العالم… تعرف على باقي الفائزين

Sabrina Kerkouba 3 يناير 2019 رياضة دولية اضف تعليق 513 زيارة

 

فاز اللاعب الدولي البرتغالي “كريستيانو رونالدو” مهاجم يوفنتوس على جائزة أفضل لاعب في العالم عن العام الماضي، بعد حصده لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، بجوائز “جلوب سوكر”، التي أعلنت عنها الجهة المنظمة في دبي بالآمارات العربية المتحدة.

وحصد نادي أتليتكو مدريد الاسباني، على لقب النادي الأفضل في العالم لعام 2018، بعد تحقيقه لقب الدوري والسوبر الأوروبي.

وفاز “ديديه ديشامب” مدرب منتخب فرنسا بعد فوزه بلقب كأس العالم والذي أقيم في روسيا بجائزة أفضل مدرب في العالم.

ونال “خورخي مينديز” وكيل اللاعبين الشهير جائزة أفضل وكيل لنفس العام.

و”فابيو باراتاتشي” جائزة أفضل مدير رياضي في العالم.

وتسلم “فابيو كابيلو” المدير الفني الإيطالي المخضرم جائزة أفضل مسيرة لمدرب.

واختارت اللجنة المنظمة “بلايس ماتويدي” جناح يوفنتوس للحصول على جائزة أفضل مسيرة للاعب.

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