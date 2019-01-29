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جهاز الأمن الوطني من الهيئات العمومية الرائدة في مجال التوظيف

وظف ما يفوق 4500 مستخدم في ظرف سنة:
جهاز الأمن الوطني من الهيئات العمومية الرائدة في مجال التوظيف

islam kaab 28 يناير 2019 الوطني اضف تعليق 143 زيارة


سجلت المديرية العامة للأمن الوطني سنة 2017، توظيف أزيد من ثلاثة الاف و خمس مئة مستخدم ليرتفع هذا العدد سنة 2018، إلى أزيد من أربعة الأف و خمس مئة موظف حسب بيان لذات الجهة.
من فئتين الشرطة والمستخدمين الشبيهين، كما أوضح نفس المصدر، أن المديرية العامة للأمن الوطني ستشارك في الصالون الوطني للتشغيل والتكوين في طبعته الـ13، تحت شعار “مواطنة واقتصاد رقمي” الذي سيحتضنه قصر المعارض بالصنوبر البحري بالمحمدية- الجزائر العاصمة أيام 29 إلى 31 جانفي 2019.
باعتبارها من الهيئات العمومية الرائدة في مجال التوظيف.
رزاقي. جميلة

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