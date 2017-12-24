وصف الدكتور محمد أرزقي فراد مؤرخ ومناضل سابق في جبهة القوى الإشتراكية الراحل حسين آيت احمد بأنه ” شخصية وطنية عظيمة “، وأنه ” عملة نادرة وذهبية من الرجال الذين لا يشترون ولا يبيعون مبادئهم ومواقفهم “. وقال أرزقي فراد في ذات الخصوص أن سي الحسين آيت احمد بدأ نضاله من أجل الجزائر منذ 17 سنة من العمر، وخلال هذا النضال رفض أن يقبل بالمناصب المعروضة عليه من طرف السلطة السياسية، لأنه كان ديمقراطيا، يؤمن بمبادئ العملية الديمقراطية. واعترف المتحدث أنه ” من الصعب على الإنسان أن يحتفظ بمبادئه في ظل الاستبداد ” وهذا ما يميز حسين آيت احمد دون غيره.

من جهة أخرى، انتقد محمد أرزقي فراد تعامل النظام السياسي الجزائري مع الراحل آيت احمد، بعد الإستقلال أو في السنوات الأخيرة من حياته، واصفا تعامل السلطة مع رحيله بأنه ” بكاء التماسيح “، واعتبر فراد أن الجنازة الشعبية التي احتضنه بها الشعب الجزائري عند رحيله في ديسمبر 2015 أحسن ورقة استفتاء في وجه السلطة، وتؤكد على أن الراحل حسين آيت احمد متواجد في وجدان جميع الجزائريين.

إسلام كعبش