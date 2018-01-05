تميز الحفل الذي أحياه أمس الفنان والأيقونة ايدير على ركح القاعة البيضاوية “محمد بوضياف“، حضور شخصيات وزارية و توافد منقطع النظير للجمهور الذين وصفوا الحدث بالتاريخي لفنان عالمي كبير.

الأيقونة إيديريلهب القاعة البيضاوية

أمتع الفنان المتألق ايدير أمس جمهوره، بروائع الأغنية القبائلية التي تألق بها طيلة مسيرته الفنية، محبو الأغنية القبائلية توافدوا على القاعة البيضاوية باعداد كبيرة، إلى جانب حضور العديد من الشخصيات الوزارية على رأسهم وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ووزير الشباب و الرياضة ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، الفنان ايدير ابهر الجمهور بالأداء المتميز الذي شاركه فيه مجموعة من المغنيين الأجانب والموسيقيين الذين ساهموا في ألبومه الأخير، كما غنى إلى جانبه ابنته التي رافقته طيلة الحفل، وكذا اختيرت مجموعة صوتية لافتتاح الحفل من منطقة “آث يني” التي ينحدر منها إيدير، أطرب الأيقونة ايدير خلال الحفل الذي برمج يومي الـ 4 و 5 جانفي، بأغاني منها تلك التي أداها تكريما لمولود معمري، و كذا أغنيته المشهورة “افافا ينوفا” التي لاقت نجاحا عالميا بتقديمها فيما لا يقل عن 70 بلدا وترجمتها لحوالي عشرين لغة، وكذا أغنية “أزواو” و” زوبت رويت” و” تيغري بوغدود” وألبومه الجديد ” هنا وهناك” الذي أنجزه رفقة عدد كبير من كبار الأغنية الفرنسية على غرار نرانسيس كابرال وشارل ازنافور وماكسيم فورستييه وكذا بيرنار لافييه، كما شهد الحفل ترديد الحاضرين لكل الأغاني مع الفنان و هي اللحظات التي تأثر بها الفنان و عبر عنها في كلمات شكر فيها الحضور على المحبة التي يكنوها له رغم غيابه الذي طال 40 سنة، كما و ربط إيدير مشاركة آيت منقلات الذي يعد أيقونة أخرى للأغنية الجزائرية والذي شاركه في الأغاني القديمة التي ميزت المشوار الفني لإيدير ، وكذا تكريما لذاكرة مولود معمري و معطوب الوناس.

شفيقة أوكيل