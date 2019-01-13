تدخل اليوم الجمعية الوطنية لمتعاملي الخزف في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التجارة احتجاجا على قرار الحكومة بتجميد الاستيراد، منذ أكثر من سنة ونصف، مطالبين من الوزير سعيد جلاب بالترخيص للمتعاملين باستيراد الخزف مع تطبيق الرسوم الحمائية التي إقرارها مؤخرا.

وبحسب ما كشف عنه إسماعيل نعمان رئيس الجمعية الوطنية لمتعاملي الخزف فان الوقفة المرتقبة اليوم تأتي في سياق حالة الاستياء التي رفعها عدة متعاملين اقتصاديين ضد قرار الحكومة بتجميد الاستيراد، مشيرا في تصريح خص به الجزائر الى ان الحكومة قد لجأت لتطبيق رسوم حمائية تتراوح بين 30 الى 200 بالمائة على المنتوجات المستوردة وقد أكدت في عديد المرات ان مواد الخزف ستطبق عليها هذه الرسوم، لكنها ولحد الساعة لم تفرج عن القائمة حيث بقيت تصريحات الوزير سعيد حبر على ورق، الأمر الذي كان له الانعكاس السلبي على المتعاملين الذي اصبح الكثير منهم يواجه خطر الإفلاس وهو الأمر الذي جعل ممثل الجمعية يطالب الوزارة بالإسراع في تطبيق وعودها.

عمر حمادي