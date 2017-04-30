تعد جمعية “شبيبة الخير ” من الجمعيات التي ذاع صيتها مؤخرا بين وسائل الإعلام بالتميز الذي حققته في مجال الأعمال الخيرية خاصة مع موجة البرد الفارطة التي قام فيها أعضاء الجمعية بفضل المحسنين بالعمل دون توقف لمساعدة المحتاجين وتزويدهم بما يلزم من أغطية وأفرشة وحتى طعام ساخن للصمود أمام الأيام القارصة البرودة التي مرت بها الجزائر مؤخرا، مما جعلنا نسلط الضوء عليها ونتقدم من رئيسها “محمود ربيعي ” للتحدث عن نشاطاتها ومشاريعها.

فعندما نرى أن هناك شباب قادرين وعازمين على رفع راية بلادنا بفعل الخير بمشاريع تنموية تخدم الوطن وتصل وتوحد الشباب هذا ما يجعلنا فخورين بما أنجبت الجزائر، ومن بين هذه الجمعيات الخيرية، جمعية “شبيبة الخير”، التي أنشئت في 11جويلية 2013، محمد ربيعي رئيس الجمعية من مواليد 22 سبتمبر عام 1988، متحصل على شهادة الماجستار من جامعة باب الزوار، وكان قائد فوج في الكشافة حتى سنة 2013، هو واحد من هؤلاء الشباب الذي قرر أن يقود معركة، سلاحها الخير، وجيشها الشباب، وهدفها تنمية المواطنة وترسيخ ثقافة التعاون لدى الشباب، وتشجيع المبادرة في مختلف المجالات، جمعنا معه هذا الحوار.

محمود ربيعي كيف جاءتكم فكرة إنشاء هذه الجمعية؟

بعد مشاركتي في الكشافة الإسلامية نمت لدي روح الجماعة وحب التعاون لأجل صنع الخير وتقوية المجتمع المدني بجمع الشباب الجزائري من مختلف نقاط العاصمة بشتى الطرق، والذي عرف دائما بخموله وكسله وسلبيته لندرس كيفية تحويله إلى شباب منتج نافع لنفسه وغيره، شباب طموح يحلم بأهداف كبيرة، ويخطط لأحلامه وأهدافه وينفذ وينتج ويعمل بجهد ومثابرة ليتمتع بهمة عالية تحمله إلى المعالي، وساعدني على ذلك عائلتي وأصدقائي الذين درست معهم وكذلك موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك الذي أعتبره وسيلة اتصال مهمة ويلعب دورا هام في التواصل بين الجمعيات فالعمل بأكثر من عقل كما قال أحد السلف: “العاقل من أضاف إلى عقله عقول العلماء، وإلى رأيه أراء الحكماء، فالعقل الفرد ربما زل، والرأي الفذ ربما ضل”.

ما هي النشاطات التي تقومون بها؟

قامت الجمعية بأكثر من 50 عملية تضامن في سبيل توزيع الأكل على المحتاجين، وقافلات خارج العاصمة، بالإضافة إلى حملات النظافة التي مست بعض أحياء العاصمة، والنشاطات التي قمنا بها تزامنا مع الأعياد والمناسبات كالدخول المدرسي وزيارة المستشفيات لإدخال الفرحة على قلوب المرضى خاصة الأطفال منهم.

ما هو الهدف من خوضكم هذا التحدي؟

طموحاتي أن نصل بمساهمة الشباب في المجتمع إلى الذروة ومساعدتهم على الصمود أمام التحديات التي يواجهونها، برمز احترام حقوق وواجبات الأفراد لكي يأخذ الجميع طريق إلى مجتمع متناغم ومستدام الحياة، في ميادين التضامن والثقافة والبيئة، ونعمد اليوم إلى خلق شبكة بين الشباب المتطوعين لإدراكنا بقيمتهم ولندوس على كل الاتهامات التي وجهت للشباب الجزائري بكونه لا يحب العمل وهو شباب ضائع، فهدفي الأساسي أن أثبت للعالم بأسره أنه شباب فعال وخلوق وفيه روح المواطنة.

كيف تستطيع جمعيتكم أو الجمعيات الأخرى أن تكيف نفسها وأنشطتها وفق أوقات المتبرعين وطاقاتهم؟

يتم ذلك من خلال برمجة التعاون الجزئي وسعة الأفق في فهم وإدراك أسلوب الاستفادة من جميع طاقات المجتمع، ومشاركة الجميع فيه، والعمل على استقطاب أكبر عدد ممكن من المتطوعين، إذ أن مقياس رقي الجمعيات برصيدها البشري من المتطوعين، كما لا تستطيع أي جمعية أن تشمل البلد كله في أنشطتها، وهنا يأتي أهمية تعدد الجهات والجمعيات الخيرية، مع أهمية التعاون والتنسيق والشفافية بينها.

ما هي أوجه هذا التعاون ؟

ومن أوجه التعاون الكلمة الصالحة والاستفادة من كافة الطاقات والصلاحيات في المؤسسات الرسمية والاستفادة منها، وكذلك تبادل الخبرات الإدارية والدعوية والمالية بين الجهات والتنسيق بين الجهات العاملة، على أساس التكامل في العمل الخيري وبصفة التلاحم والترابط مع البعد التام عن التجريح .

هل واجهتم عوائق في إنشائكم لجمعية “شبيبة الخير”؟

لم تواجهنا عوائق كثيرة غير المقر الذي لم نجده بعد، فتحقيق أهداف التكافل الاجتماعي يحقق الروابط الاجتماعية السليمة المبنية على مبادئ بتوصيل المعونة من أهل البر والإحسان التي في الغالب هي تبرعات من عائلات أعضاء الجمعية، إلى المحتاج والفقير وتكون العلاقة وتبنى الصلة وتتحقق الغاية وهي مد طوق النجاة وبناء جسر التآخي والتراحم بين الناس ، كما أننا لم نتلق أي مساعدات من طرف الدولة، فلم نتلقى أي دعم إلى حد الآن غير عدم عرقلتنا في نشاطاتنا الذي نعتبره دعم معنوي، كما أننا بحاجة ماسة إلى دعم المحسنين والمواطنين بكل أنواع المساعدات، فيد واحدة لا تصفق.

محمود ربيعي ما هي مشاريعكم المستقبلية ؟

مشاريع كثيرة تنتظرنا بفضل الشباب وبإذن الله، كما لا أنسى دعم أوليائنا المادي والمعنوي الذي ساعدنا كثيرا، “أنصح كل الشباب بأن يكونوا فعالين في المجتمع وأن يستخدموا طاقتهم ونشاطهم في فعل الخير، ونحن جمعية شبيبة الخير في خدمة الشباب والأطفال ونعمل كل ما بوسعنا للمساعدة، ورسالتي التي أهدف لنشرها دوما هي المواطنة والتعاون والمبادرة بكل حيثياتها وخير قدوة أنصح الشباب أن يقتدوا بها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحسن وأكبر قدوة في كل المجالات، خاصة في تنمية الخير”.

عرف العمل الخيري في الجزائر مؤخرا تطورا ملحوظا، تجلى مؤخرا في جمعيات خيرية يقودها شباب غُرست في نفسه روح العطاء وحب الخير والبر بمن هم في حاجة إلى الصدقة، هذا المواطن الذي وجد في النهر ما لم يجده في البحر، من خلال تبرعات بعض الجمعيات الخيرية التي تكفل البعض منها بمصاريف تزويج بعض الشباب الفقير، كما قام آخرون بأعمال أخرى خيرية وإنسانية.

أحلام بن علال