عبرت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين عن ارتياحها لقرارات الحكومة بشأن تعليق استيراد الكماليات وتلك المتعلقة بمصانع تركيب السيارات. وطالبت الجمعية في بيان لها صدر أمس بإعادة النظر في دفاتر الشروط المتعلقة بمصانع تركيب السيارات وأخذ نسبة الإدماج وضبط مقاييس تحديد الأسعار وتجنب احتكار التسويق بعين الاعتبار في إعادة أطلاق دفاتر شروط جديدة، كخطوة مكملة للإجراءات الأولية التي أعلنها وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة خاصة المتعلقة منها بإلغاء المزايا الضريبية والجمركية للمتعاملين في مجال تركيب السيارات إلى جانب تمديد العمل بمنع استيراد مواد غذائية مصنعة تعد من الكماليات.

وفي السياق ذاته دعت جمعية بولنوار منظمات الباترونا إلى تحمل مسؤولياتها تجاه تقليص فاتورة الاستيراد وترقية الإنتاج الوطني بشروط المنافسة الثلاث وهي النوعية والوفرة والأسعار لضمان سد حاجة السوق الوطنية.

ومن جانب آخر دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين منظمات الباترونا والجمعيات المهنية إلى التخلي عن الأنانية والانضمام إلى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة واتخاذها إطارا لتجميع الجهود والتعاون مع تفعيل دورها وإعادة النظر في قانونها الأساسي إذ لا يمكن تجسيد مشاريع الاستثمار والإنتاج وتقليص الاستيراد إلا مع تشتت منظمات الباترونا وضعف دور غرف التجارة والصناعة، يوضح البيان في إشارة إلى أن تجاوز الأزمة يقتضي تضافر جهود الجميع وليس قطاعا بعينه.

وأعلنت الجمعية في الأخير عن تجديد دعمها لبرنامج الحكومة المتعلق بتجسيد مشاريع التنمية وتقليص الاستيراد وتشجيع الإنتاج الوطني كما دعت جميع المتعاملين الاقتصاديين والتجاريين إلى المساهمة في القضاء على جميع أشكال الاحتكار والمضاربة وتهريب العملة والحرص على استغلال جميع الإمكانات.

وليد.خ