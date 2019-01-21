دعت أمس، كريمة برغل رئيسة جمعية النساء المقاولات في الاقتصاد الأخضر الحكومة إلى إعطاء المستثمرين مزيد من الدعم المالي والإداري، مطالبة بإشراك اكبر قدر ممكن من البلديات في عملية الفرز الانتقائي للنفايات.

وشددت كريمة برغل، رئيسة النساء المقاولات في الاقتصاد الأخضر في منتدى جريدة المجاهد، على ضرورة إشراك القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد في الجزائر، من خلال منح المستثمرين تسهيلات مالية وإدارية، مناشدة في هذا الشأن بضرورة منح البلدية أكثر امتيازات في جمع النفايات لتسهيل عملية الفرز الانتقائي لهذه النفايات من قبل المستثمرين، مشيرة إلى انه “منذ أكثر من عشرين سنة ، كانت البلديات هي المسؤولة عن ذلك قبل أن يتم منح الامتياز للولايات في تحويل جمع النفايات”، لافتة إلى عملية فرز النفايات قد تواجه مشاكل عديدة بسبب نقص المشاركة المباشرة للبلدية “، وهو ما يحتم على الجمعية التي تعنى بالاقتصاد الاخضر والتي أنشئت في عام 2013 بالعمل على تعزيز روح المبادرة في الاقتصاد الأخضر، وخاصة بين النساء، مطالبة في السياق نفسه السلطات بتوفير مساعدات مالية للجمعيات الإيكولوجية في الجزائر التي تعاني من مشاكل تحول في أدائها دور أساسي في تفعيل الاقتصاد ، منتقدة في هذا الشان عدم دعم المستثمرين من القطاع الخاص لولوج الاستثمارات الايكولوجية، لافتة الى وجود باحثيين والباحث متخصصين في الطاقة المتجددة يريدون تسجيل وظيفة خضراء ولكنهم يصطدمون بأن المهنة المختارة لا وجود لها في قائمة الأنشطة التي يعترف بها المركز، وعلى هذا الأساس اقترحت الجمعية إنشاء ممر أخضر على مستوى البنوك لتمويل إنشاء التجارة الخضراء خاصة وأن مشاكل كبيرة تعترض للشركات قي مجال التمويل”، مشيرة برغل الى ان الجمعية تقدم برنامج تدريب للشباب خاصة لشرح لهم عملية إعادة تدوير واستعادة النفايات، كاشفة ان الجمعية التي أنشأتها مجموعة من النساء الباحثين، قامت بتدريب 150 من الأكاديميين الشباب وتستعد لإطلاق البرنامج الثالث خلال العام الحالي.

وردا على سؤال حول التقدم المحرز في مشروع الفرز الانتقائي افادت برغل انه تم اطلاق مشروع خاص بذلك في بلدية بوزريعة (غرب العاصمة)، حيث اعطى نتائج إيجابية للغاية، معتبرة في هذا السياق ان الاقتصاد الأخضر هو الاقتصاد الذي يؤدي إلى تحسن رفاه الإنسان والعدالة الاجتماعية ، مع الحد من المخاطر البيئية ونقص الموارد، مشيرة الى ان المهن الخضراء بدورها تساعد مراقبة والتأثيرات السلبية المضرة بالبيئة.

عمر ح