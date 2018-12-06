جمال كعوان: على وسائل الإعلام التجند للدفاع على العمل الإنساني

شدد وزير الاتصال جمال كعوان على أهمية اندماج الإعلام الوطني في كل البرامج الوطنية الإنسانية وبقائه مجندا، سواء في الظروف الاستثنائية أو العادية، للدفاع عن قضايا الإنسانية ومرافقة جهود المؤسسات الخيرية والتضامنية الفعالة قصد التخفيف من معاناة البشر أينما كانوا.

ودعا كعوان، في كلمة له بمناسبة تنظيم يوم إعلامي حول “الاتصال المؤسساتي ودور الإعلام في ترقية العمل الإنساني”، قرأها نيابة عنه مستشاره،

مجيد بكوش، وسائل الإعلام إلى الانخراط أكثر في التعريف بالجهد الإنساني ودعمه، وهو مايتطللب اعتماد تكوين خاص في مجال نشاط العمل الإنساني وخلق علاقات تواصل منتظمة بينها وبين المؤسسات الإنسانية.

وناشد وزير الاتصال في ذات الصدد، المؤسسات الإنسانية وفي مقدمتها الهلال الأحمر الجزائري من أجل “تطوير منصاتها الإعلامية، لاسيما الرقمية منها، قصد كسب المزيد من الثقة.

وأبرز ذات المسؤول أن الغاية الكبرى من الترابط بين المؤسسات الإنسانية والإعلامية هو تحقيق تفاعل إيجابي ببن المواطن والقضايا الإنسانية الوطنية والدولية إلى جانب حشد الجهات المانحة وفاعلي الخير”.