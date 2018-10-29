كشف وزير الاتصال جمال كعوان أن الإذاعة قد استطاعت منذ إعادة الهيكلة عام 1986 من المؤسسة الأم التطور بشكل ملفت للانتباه حيث استطاعت الانتقال من ثلاث محطات وطنية إلى إنشاء محطات مواضعية جديدة وخلق شبكة وطنية للبث المحلى تشمل كامل ولاية القطر الوطني ، حيت عبر عن تقديره الكبير للجيل الذي كسب رهان التحدي في الثامن والعشرين أكتوبر 1962 عندما تم بسط السيادة الوطنية على مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

وقال في كلمة ألقها لدى إشرافه على الاحتفالات المخلدة للذكرى “لقد استطاع هذا الجيل ليس فقط رفع تحدي ضمان استمرارية البث ولكن استطاع أيضا التأسيس لمؤسسة رائدة تطورت ونمت إلى حين أن تفرعت إلى مؤسسات متخصصة في الإذاعة والتلفزة والبث الإذاعي والتلفزي”.

وأضاف قائلا “هذا التقدم رافقه أيضا تطور في مجال التجهيز التقني والموارد البشرية المؤهلة، كما تعتبر المؤسسة نموذجا في مجال تعميم الرقمنة والانتقال من النظام التماثلي إلى الكل الرقمي”.

وأكد وزير الاتصال أن الدعم الذي تحظى به الإذاعة الوطنية هو في الحقيقة موجه لتلبية حاجيات المواطن في مجال الإعلام الإذاعي و التي تتزايد تماشيا و مقتضيات العصر منوها بقدرة مستخدمي هذه المؤسسة العريقة عبر كل مراحل تطور بلادنا في التعامل و الاستجابة لتطلعات المستمعين.

فلة-س