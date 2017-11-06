اعتبر الخبير الدولي لدى صندوق النقد الدولي و رئيس المجلس العربي الأعلى للمعمار و العمران و تطوير المدن جمال شرفي أن مراجعة ترسانة القوانين المتعلقة بالبناء و التعمير على غرار قانون التعمير 90-29أضحى اليوم حتمية لمواكبة تصاميم المدن الحية

و أوضح جمال شرفي في برنامج ضيف التحرير للقناة الاولى أنه يتعين تكييف هذا القانون مع أدوات التعمير الجديدة بما في ذلك الأحياء الذكية وملاءمة القانون المتعلق بقواعد الزلازل الذي لم يراجع مند 2003 مع التقنيات المستحدثة في مجال البناء مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات المختصين في هذا المجال.

يجب إعطاء الأهمية لدور المهندسين لإبراز الهوية العمرانية في إنجاز السكنات

وتحدث شرفي عن دور الجماعات المحلية التي يفترض أن تساهم في تطوير العمران إلى جانب المهندسين المعماريين من خلال إعداد دفاتر شروط تعنى بتثمين الهوية المعمارية لكل منطقة وفق المرسوم التشريعي 94-07المتعلق بشروط الانتاج المعماري.

وأضاف المتحدث في هذا الخصوص أن غياب النوعية في إنجاز السكنات يعود بالدرجة الأولى إلى بتر العنصر الأول من ثلاثية قاطرة التصميم التي تبدأ بمصمم العمل ثم صاحب المشروع أو الممول فمقاولة الانجاز، ولهذا السبب غاب مهندسو المتابعة في الوشات بحجة اكتسابها الطابع الاستعجالي

وحسب جمال شرفي فإنه من الاخطاء التي وردت في قانون الصفقات العمومية هو إسناد البرامج السكنية المستعجلة إلى المقاولات التي تختار التصاميم البسيطة الملائمة و أهدافها الربحية على حساب الهوية المعمارية

وثمن ضيف الأولى في هذا الصدد مبادرة الوزارة الوصية لتنصيب ورشة عمل بإشراك جميع الفاعلين والتي ستنكب على وضع خارطة طريق لتصحيح مسار العمران و تخصيص مفتشي متابعة للسهر على نوعية المشروع مرحليا، مبرزا أهمية العودة الى الأدوات الوطنية للإنتاج و تثمينها و خلق تخصصات جديدة في الجامعات والاستعانة بخبرة الكفاءت الجزائرية المتواجدة عبر دول العالم بغية الخروج بالمدينة الجزائرية من الترييف على حد وصفه.

ق.و