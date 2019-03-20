قال جمال عبد السلام رئيس جبهة الجزائر الجديدة، أن رسالة الشعب التي انطلقت منذ 22 فيفري الفارط واضحة وهم يدعون إلى تغيير جذري للنظام، مشيرا خلال استضافته في حصة تلفزيونية، أن المؤسسة العسكرية لقت ترحيبا من الشعب ودليل ذلك الشعارات والعبارات المرددة، مؤكدا أن الشعب يرفض رفضا قاطعا كل ما يأتي من الرئاسة.

وعن ظهور الأخضر الإبراهيمي قال المتحدث، أنه قضى حياته في خدمة الأجندة الأمريكية وجيئ به لإقناع الشعب عندما فشلت السلطة، وجلب الأخضر الإبراهيمي حسب جمال بن عبد السلام ، خطأ لأنه لا يعرف حقيقة الشعب والشارع.

مضيفا في ذات السياق، أن تعيين بدوي كوزير أول قابله رفض كذلك من الشعب لأن الكل يعرف أنه قام بتزوير الإنتخابات وغلق باب الاعتماد للأحزاب والجمعيات، وكذلك قمع إحتجاجات ومسيرات الأطباء المقيمين والطلبة، بالرغم من أن صورة بدوي أحسن من أويحيى غير أنه مرفوض شعبيا وفي نفس السياق تحدث رئيس حزب الجزائر الجديدة أن عن نائب الوزير الأول رمطان لعمامرة وقال أن الجميع يعلم انه ممثلا لفرنسا والإبراهيمي ممثلا لأمريكا وهذا ما تسبب في فشل قررات الرئيس التي أعلنها بعد الحراك مباشرة.

رزاقي.جميلة