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جلول حجيمي يدعو الوزارة إلى الابتعاد عن لغة التهديد

أكد أن الأئمة لهم كل الحق في التعبير عن مطالبهم:
جلول حجيمي يدعو الوزارة إلى الابتعاد عن لغة التهديد

idir demiche 22 ديسمبر 2018 الوطني اضف تعليق 57 زيارة

دعت التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف الجزائريين في بيان لها أمس، موظفي وزارة الشؤون الدينية إلى التزام الهدوء والمشاركة في اللقاءات التي باشرتها  بعض الولايات بناء على تعليمة وزارية، وتبليغ مطالبهم بكل حرية، وعن كل تجاوز أو تخويف مباشر وغير مباشر أثناء وبعد اللقاءات.

جاء في بيان للتنسيقية التي يرأسها جلول حجيمي عن مباشرة بعض الولايات في لقاءات لجموع الموظفين بناء على تعليمة وزارية، حيث أن بعض هذه اللقاءات انحرفت عن مرادها إلى التخويف والتهديد للسادة أهل القطاع،  مؤكدة أن الأئمة والمؤذنين وأساتذة التعليم القرآني والقيمين وأهل القطاع برمتهم، لهم كامل الحق في التعبير عن مطالبهم المشروعة دون خوف.

وأضاف البيان أن على  موظفي الشؤون الدينية، والمشاركة في هذه اللقاءات والتبليغ عن مطالبهم بكل حرية، وكذا عن كل تجاوز أو تهديد وكذلك تخويف مباشر وغير مباشر أثناء وبعد اللقاءات، وموافاة الممثلين عبر كامل التراب الوطني بالقائمة الاسمية والعدد النهائي للموظفين المستعدين للوقفة الوطنية.

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