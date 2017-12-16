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جلسة محتملة لمجلس الأمن بشأن القدس غدا

yassin bouras 16 ديسمبر 2017 الحدث اضف تعليق 37 زيارة

رجح السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن يعقد مجلس الأمن غدا الأحد جلسة طارئة للتصويت على مشروع قرار بشأن اعتبار أميركا القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وقال منصور للصحفيين أمس الجمعة إنه من المتوقع أن يوضع مساء مشروع القرار بالحبر الأزرق، وهو ما يعني أنه يمكن التصويت على المشرع بعد 24 ساعةورفض المندوب الفلسطيني الإفصاح عن مضمون القرار، مؤكدًا أن المشاورات بشأن الصياغة النهائية لمسودة القرار ما زالت مستمرةوكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في السادس من الشهر الجاري اعتراف بلاده بالقدس (بشقيها الغربي والشرقي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى المدينة المحتلةوكانت مصادر دبلوماسية فلسطينية وعربية غربية أفادت الأربعاء بأنه يجري العمل على إعداد مشروع قرار بمجلس الأمن ضد قرار ترمب لإظهار عزلة الولايات المتحدة بالمجلسغير أن الخطوة تواجه خطر استخدام الولايات المتحدة حق النقضالفيتوعلى مشروع القرار إذا لم توافق عليه.

يُذكر أن قرار ترمب بشأن القدس لقي انتقادا من قبل جميع أعضاء مجلس الأمن، وهو ما جعل الولايات المتحدة معزولة في المجلسوفي مؤتمر صحفي عقب قمة منظمة التعاون الإسلامي الطارئة في إسطنبول، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الفلسطينيين سيلجؤون لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم مشروع قرار بمواجهة الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيلوردا على القرار الأميركي، أعلنت القمة الطارئة لـمنظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت الأربعاء الماضي في تركيااعترافها بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية.

وأثار قرار ترمب منذ ذلك الحين غضبا عربيا وإسلاميا، وقلقا دوليا، وتشهد فلسطين مظاهرات ومواجهات متواصلة مع قوات الاحتلال.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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