جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية الخميس المقبل

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم الخميس المقبل, في جلسة علنية تخصص لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة, حسب ما أفاد به بيان للمجلس،وأوضح ذات المصدر, أنه تمت برمجة 16 سؤالا خلال هذه الجلسة العلنية موجهة لسبعة وزراء, ويتعلق الأمر بكل من وزير المجاهدين (سؤالان), وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة (سؤالان), وزير الشباب والرياضة (سؤالان), وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة (سؤالان), وزير السكن والعمران والمدينة (3 أسئلة), وزير التجارة (سؤالان), وزير الأشغال العمومية والنقل (3 أسئلة)

رزاقي.جميلة