كشف النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف،عن تسليم رئيس المجلس الشعبي الوطني عريضة ممضية من طرف نواب المجلس من أجل الموافقة على عقد جلسة برلمانية عاجلة لمناقشة قضية القدس .

وقال في تصريح لـ”الجزائر” أنه من المنتظر أن تعقد هذا الأسبوع في حال وافقت السلطات العليا عن الموضوع ،وتحدث في تصريحه أنه في حال تم عقد هذه الجلسة سيتم من خلالها الخروج بتوصيات ترفع للسفارة الأمريكية لوقف قرارها بنقل سفارتها للقدس الشريف وإعلانها عاصمة للكيان الصهيوني.

من جهتها تقدمت الكتلة البرلمانية لحمس، بطلب لرئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة، يتعلق بفتح نقاش عام بالبرلمان حول المستجدات الأخيرة في القضية الفلسطينية، وتحديدا القدس الشريف بعد التعدي الصارخ على المواثيق والقرارات الدولية.

وجاء في طلب حمس ،“نظرا للتطورات الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتحديدا: القرار الاستفزازي والعدواني للرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف، والاعتراف بها عاصمة للكيان الصهيوني، وما يشكله من تعد صارخ على المواثيق والقرارات الدولية، والحقوق المشروعة والتاريخية للشعب الفلسطيني في الأرض والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتهويد القدس، التي ظلت على مر العصور مدينة للتعايش بين الطوائف والديانات”.

وأضاف “وباعتبار القضية هي قضيةٌ عربيةٌ وإسلامية – بل وإنسانية – ولأننا شركاء في البعد العقائدي والتاريخي لها، ولأن الجزائر تمتلك رصيدا تاريخيا مشرفا في مواقفها ودعمها للقضية، وحق الشعب الفلسطيني في التحرر، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، كما أعلن عنها في الجزائر”.وتابع ذات المصدر “..وباعتبار الأبعاد الخطيرة للقرار الأمريكي، وما يمثّله من استفزاز لمشاعر المسلمين جميعا، والعدوان على المقدسات، واغتيال جميع الحقوق المشروعة، والانحياز الكلي للعدو الصهيوني، وإعدام كل الجهود الديبلوماسية، وما يترتّب عنه من تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.وفي الأخير، خلصت الكتلة البرلمانية إلى القول :”فإننا نطالب من سيادتكم عقد جلسة عامة وعاجلة للنقاش حول هذه التطورات الخطيرة”.

رزاقي جميلة