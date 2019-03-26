الثلاثاء , مارس 26 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / خلال اجتماع عقده أمس :
جلاب يدعو للمحافظة على الأسعار ومحاربة المضاربة في رمضان

خلال اجتماع عقده أمس :
جلاب يدعو للمحافظة على الأسعار ومحاربة المضاربة في رمضان

islam kaab 26 مارس 2019 الاقتصاد اضف تعليق 17 زيارة

دعا امس، وزير الجارة سعيد جلاب لضرورة المحافظة على الاسعار خلال شهر رمضان، مشددا على ضرورة محاربة المضاربة خلال هذا الشهر، مشددا على هامش ترأسه امس، اجتماعا تنسيقيا مع الأمانة العامة لإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين. وكذا ممثلي مختلف الجمعيات الوطنية لحماية المستهلك، على ضرورة استغلال الأسواق غير المستغلة على المستوى الوطني.
وحسبما أفاد به بيان للوزارة فان هذا الإجتماع يأتي بعد الإجتماع الذي جمع الوزير مع مسؤولي أسواق الجملة للخضر والفواكه على المستوى الوطني.تحضيرا لشهر رمضان المبارك لتنظيم الأسواق الخاصة بشهر رمضان، وكذا استغلال الأسواق غير المستغلة على المستوى الوطني. ومناقشة ورقة الطريق المقترحة من طرف الوزارة للتحكم وتسقيف أسعار المواد واسعة الإستهلاك. وأكد جلاب خلال الإجتماع على ضرورة عملية التواصل والتنسيق وكذا التحسيس من أجل خدمة عمومية أفضل للمواطن. والحفاظ على القدرة الشرائية مع توفير التمويل والمحافظة على الأسعار ومحاربة عمليات المضاربة التي يستغلها البعض خلال الشهر الفضيلمشددا على الفلاحين والموزعين من أجل تموين أسواق الجملة وكذا التجزئة مؤكدا على ضرورة التواصل معهم تجنبا لأي خلل في سلسلة التموين.
عمر ح

عن islam kaab

شاهد أيضاً

ذكرت أن انشغالها بالأزمة السياسية قد يعمقها:
تحذيرات للجزائر من أزمة اقتصادية حادة

حذر محللون أجانب من مخاطر اقتصادية عاصفة ستواجه الجزائر خلال السنتين المقبلتين نتيجة لتراجع عائدات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super