دعا امس، وزير الجارة سعيد جلاب لضرورة المحافظة على الاسعار خلال شهر رمضان، مشددا على ضرورة محاربة المضاربة خلال هذا الشهر، مشددا على هامش ترأسه امس، اجتماعا تنسيقيا مع الأمانة العامة لإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين. وكذا ممثلي مختلف الجمعيات الوطنية لحماية المستهلك، على ضرورة استغلال الأسواق غير المستغلة على المستوى الوطني.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة فان هذا الإجتماع يأتي بعد الإجتماع الذي جمع الوزير مع مسؤولي أسواق الجملة للخضر والفواكه على المستوى الوطني.تحضيرا لشهر رمضان المبارك لتنظيم الأسواق الخاصة بشهر رمضان، وكذا استغلال الأسواق غير المستغلة على المستوى الوطني. ومناقشة ورقة الطريق المقترحة من طرف الوزارة للتحكم وتسقيف أسعار المواد واسعة الإستهلاك. وأكد جلاب خلال الإجتماع على ضرورة عملية التواصل والتنسيق وكذا التحسيس من أجل خدمة عمومية أفضل للمواطن. والحفاظ على القدرة الشرائية مع توفير التمويل والمحافظة على الأسعار ومحاربة عمليات المضاربة التي يستغلها البعض خلال الشهر الفضيلمشددا على الفلاحين والموزعين من أجل تموين أسواق الجملة وكذا التجزئة مؤكدا على ضرورة التواصل معهم تجنبا لأي خلل في سلسلة التموين.

عمر ح