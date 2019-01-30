حددت وزارة التجارة قائمة تضم 1095 مادة خاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها والتى تم تحديد من 30 بالمائة إلى غاية 200 بالمائة في بعض المواد.

و صدر قرار موقع من وزير التجارة سعيد جلاب، نشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، يحدد قائمة المواد التي ستخضع للرسم الإضافي المؤقت الوقائي و النسب المتعلقة لها، كما حدد 112 فئة من البضائع والسلع التي تم رفع الحظر عن استيرادها أين تم ترقيم كل السلع والمنتجات ببند تعريفي فرعي.حيث تم فرض رسم يقدر نسبته بـ 200 بالمائة لاستيراد 10 مواد تشمل الإسمنت المائي بكافة أنواعه والمعروف بتسمية الكلينكر وإن كان ملونا.

فيما فرض رسم يقدر بـ 120 بالمائة لاستيراد 95 مادة متعلقة بكافة أنواع الخضراوات الطازجة والمجمدة، الفواكة الطازجة والمجففة ، كما حددت رسوم أخرى تترواح نسبها ما بين 30 و50 و70 بالمائة لإستيراد باقي السلع والمنتجات من بينها اللحوم الطازجة و المجمدة لعدة فصائل حيوانية منها الأغنام و الماعز، و البقر، الجواميس و الخيول و البغال و الحمير ، و أحشاء صالحة للأكل وغيرها.

وللإشارة فإن وزارة التجارة وضعت قائمة تضمن 5 بضائع ممنوعة من الاستيراد تشمل: الجرارات، مركبات ذات محرك لنقل عشرة أشخاص أو أكثر، سيارات سياحية وأخرى موجهة لنقل الأفراد،سيارات ذات محرك لنقل البضائع ، سيارات لاستعمالات خاصة.

رزيقة.خ