تحتضن العاصمة الأمريكية واشنطن ابتداء من اليوم الأسبوع الاقتصادي والثقافي للجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية بهدف تعزيز المبادلات الثقافية والاقتصادية بين البلدين. وسيعرف المركز الفدرالي رونالد ريغن الواقع وسط واشنطن طيلة أربعة أيام تظاهرة المخصصة للتعريف بتاريخ وتراث الجزائر وامكانياتها الاقتصادية والسياحية. وسيشرف على انطلاق هذه الأيام وزير التجارة سعيد جلاب بحضور ممثلين لكتابات الدولة والتجارة الأمريكية وسلطات كولومبيا التي تحتضن العاصمة الفدرالية واشنطن دي سي.

وفي هذا الصدد كشف سفير الجزائر بواشنطن مجيد بوقرة لوأج أن “هذا الأسبوع، الأول من نوعه، يهدف لإظهار صورة الجزائر متطورة وغنية بتراثها الثقافي والفني والتي تتقدم وتريد أن تصدر”.وقد سطرت وزارة التجارة وسفارة الجزائر بواشنطن ومجلس الأعمال الجزائري – الأمريكي ومنظمو التظاهرة برنامجا ثريا، فضلا عن معارض للرسم والكتب والمنتجات الحرفية.

وأشار السفير إلى أن المنظمين خصصوا الجزء الأكبر للجانب الاقتصادي حيث يرتقب أن تعرض في 45 جناح منتجات وخدمات شركات جزائرية. وأكد السفير بوقرة أن المعرض يضم ثلاثة جوانب مختلفة مخصصة لمنتجات الصناعة والصناعات الحرفية وكذا السياحة، حيث سيكون العامل المشترك بينها هو ترقية “صنع في الجزائر” في مجالات الصناعة الكهربائية والالكترونية والكهرومنزلية والصناعات الغذائية والمنتجات الحرفية على غرار الخزف والزرابي والألبسة والحلي.وسيشارك في التظاهرة رائدا الصناعة الكهرومنزلية في القطاع الخاص كوندور واريس. كما سيشارك الديوان الوطني الجزائري للسياحة بجناح لترقية الجزائر كوجهة سياحية وفيها سيستغل الفرصة لتقديم عروضه ومنتجاته للزبائن الأمريكيين.وأضاف السفير أن التظاهرة تمثل فرصة كبيرة للمؤسسات الجزائرية للتفتح على السوق الأمريكي. وستنظم بالموازاة مع هذه التظاهرة يوم الأربعاء منتدى الأمير عبد القادر الذي ستنظمه مؤسسة الامير عبد القادر لمشروع التربية بواشنطن.

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