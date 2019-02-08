اشتكى من قلة تواجد المنتوج الجزائري بالخارج: جلاب: تعميم مطابقة المنتجات الفلاحية سيؤثر على حجم الصادرات مستقبلا

استقبل وزير التجارة سعيد جلاب من طرف كل من رئيس جمعية إفريقيا للاقتصاد الألماني ستيفان ليبينغ، ورئيس الهيئة الألمانية لمطابقة المنتجات الفلاحية”غلوبال غاب”، فلافيو ألزورتا بوزاريش بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وتبادل الطرفان وجهات النظر بخصوص مضاعفة المشاريع المنتجة بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والألمان.

وأبدى الوزير والمستثمرين الجزائريين في مجال التصدير، اهتمامهم بالشراكة التي يمكن أن تكون إحدى الدعائم المشجعة بين الدولتين.

وحسب جلاب فان تعميم مطابقة المنتجات الفلاحية في الجزائر،سيكون له تأثير حاسم مستقبلا على حجم الصادرات الفلاحية الجزائرية .

وبموجب ذلك ستكون الدولة مجبرة على الالتزام بالمعايير الدولية في تصدير نوعية المنتجات التي يريدها الطرف الآخر.

وتراهن الجزائر على إخضاع كل عمليات تصدير للمنتجات الفلاحية، لشروط وتدابير جديدة، لتفادي فضيحة شحنات البطاطا المصدرة إلى روسيا، شهر ماي الفارط، إذ سيسهر مخبر جزائري مختص في مراقبة المنتجات الفلاحية على نوعية ومدى مطابقة المنتج الموجه إلى التصدير للمعايير المطلوبة في السوق الدولية.

وكان الصالون الدولي للفواكه و الخضر ببرلين “فروي لوجستيكا 2019” قد افتتح نهاية الأسبوع المنقضي بمشاركة عشرين مؤسسة جزائرية قدمت إلى ألمانيا لمعاينة فرص تصدير جديدة.

ودشن وزير التجارة سعيد جلاب الجناح الجزائري في هذا المعرض العالمي بحضور سفير الجزائري بألمانيا ، نور الدين عوامن وممثل الرابطة العربية بألمانيا طلال الأمين و رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة، محمد العيد بن عمر.

وتدخل المشاركة الجزائرية في إطار الديناميكية الجديدة التي يعرفها القطاع والتي تهدف إلى ” تحسين صورة البلاد في التظاهرات الاقتصادية الدولية الكبيرة”.

وينتظر أن يفتح هذا الصالون للمؤسسات الجزائرية المشاركة ، بابا لتصدير منتجاتها الفلاحية في الأسواق الدولية، والتركيز على مضاعفة الإنتاج.

وقال الوزير أن”: “المنتوج الجزائري متواجد في الأسواق الخارجية لكن بكميات قليلة، لذلك نريد إعطاء دفع للصادرات الفلاحية برفع حجمها بفضل عقود مع التوزيع الكبير”.

وعرفت الصادرات الفلاحية الجزائرية، خلال السنوات الأخيرة، معدلات تصدير مستمرة أكدت حيوية قطاع الفلاحة الذي سجل فائضا هاما في المنتوج و في عدة فروع إنتاج وبلغت الصادرات الفلاحية الجزائرية حوالي 60 مليون دولار سنة 2018 مقابل 44 مليون دولار في 2017

وعزم المتعاملون الاقتصاديون الذين ينشطون في هذا المجال على فتح آفاق جديدة لنشاطهم وتجاوز عمليات التصدير المرتبطة بالمناسبات.

وحضر صالون “فروي لوجستيكا 2019″، الذي يعد من اهم التظاهرات التجارية في المجال الفلاحي بأوروبا، 3.200 عارض ممثلين 80 دولة

ويتوقع المنضمون مشاركة أزيد من 78 ألف زائر مختص في القطاع قادمين من 130 دولة في هذا الحدث الذي يمنح فرص أعمال ثمينة للمشاركين بتشكيل شبكة الفاعلين الأساسيين في قطاع الفواكه و الخضر.

و يشارك في هذه التظاهرة إضافة إلى المنتجين والموزعين للخضر و الفواكه مؤسسات ناشطة في المجال التقني الفلاحي (البذور و تطوير تشكيلة الأنواع و العتاد وتكنولوجيا المراقبة و التغليف…) واللوجستية (النقل والخدمات الجمركية و محطات تحميل الخضر والفواكه و مخازن للتبريد و توزيع واسع…) و كذا مصالح الخدمات (مراقبة الجودة و شهادات النوعية ونظام تسيير المخزونات والتسويق وكذا التأمينات.

رفيقة .م