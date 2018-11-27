كشف وزير التجارة سعيد جلاب، أن أسعار الموز ستنخفض الى 250 دينار للكيلوغرام، بعد الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الوزارة والمتمثلة في اعفاء استيراد هذه المادة من نظام الحصص ورخص الاستيراد مؤكدا في نفس السياق أن فاكهة الموز ستتوفر في الأسواق بأسعار مقبولة ، بعد أن سجل ارتفاعا جنونيا الفترة الماضية وصل إلى حد 800 دينار.

وأضاف الوزير ، خلال افتتاحه صالون النقل واللوجستيك بقصر المعارض، أن سعر الموز سينخفض نتيجة القرار الذي أعلنت عنه وزارة التجارة، أمس، والقاضي بتحرير سلعة الموز من الخضوع لنظام الحصص والاستيراد بالتعريفة الجمركية الفرعية 0803.10.10.00.

وأشار جلاب ان تحرير الموز واللحوم من إجراء الحصص والرخص عند الاستيراد يهدف إلى إضفاء الشفافية وفرض التنافسية، كما يهدف إلى تخفيض اسعارها التي فاقت 800 دينار.

من جهة أخرى ، كشف الوزير أن الخطوط الجوية الجزائرية الجزائرية برمجت رحلات أسبوعيا إلى نواكشوط الموريتانية، مخصصة للتصدير،

وواضح جلاب قائلا : “ستكون رحلات أسبوعية مبرمجة كل يوم إثنين إلى نواكشوط مخصصة للتصدير” ، كما شدد الوزير، على ضرورة تسريع المشاريع التي تساهم في عملية التصدير.

فلة –س