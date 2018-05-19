كشف وزير التجارة سعيد جلاب خلال زيارة قادته إلى الفضاءات التجارية التي تم استحداثها تزامنا والشهر الفضيل إلى إمكانية الإبقاء على ما سماه الأسواق الباريسية أو كما يطلق عليها محليا أسواق الرحمة شريطة التزام الفلاحين والتجار بعرض سلع بأسعار تنافسية تراعي القدرة الشرائية للمواطن، موضحا انه سيتم العمل بعد انقضاء شهر رمضان على دراسة إمكانية تعميم الأسواق التضامنية الجوارية بصفة دائمة عبر التراب الوطني.

وعلى هامش افتتاحه لسوق التضامن الجواري المتواجد بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين رفقة وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي و الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد و والي الجزائر عبد القادر زوخ ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات على حداد وكذا زيارته لسوق علي ملاح بالعاصمة وسوق البليدة، أكد جلاب أن أسعار المواد الغذائية والخضر و الفواكه ستشهد تراجعا متواصلا بعد ثلاثة إلى أربعة أيام الأولى من شهر رمضان، مشيرا انها منخفضة بنسبة تتراوح ما بين 20 الى 30 % في الأسواق الجوارية مقارنة بأسعار الأسواق العادية.

وأشار الوزير إلى أن أسعار الخضر لم تعرف تزايدا ماعدا الطماطم و الكوسة التي شهدت ارتفاعا خلال اليوم الأول من رمضان مشيرا أنها ستشهد انخفاضا خلال الأيام القليلة المقبلة داعيا المواطنين لاقتناء منتجاتهم الاستهلاكية بكل عقلانية خصوصا خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل.

كما تابع جلاب يقول انه تم فتح 159 سوقا تضامنيا جواريا على المستوى الوطني و فتح 9 أسواق جوارية على مستوى ولاية الجزائر معبرا عن ارتياحه لتوفر المواد الاستهلاكية و بأسعار معقولة و في متناول المواطنين.

إلى جانب الهدف الرئيسي لهذه الأسواق التضامنية و المتمثل في توفير منتجات بأسعار منخفضة كونها تسوق من المصنع إلى المستهلك مباشرة -يضيف الوزير -تساهم أيضا في الترويج و التعريف بالمنتجات المحلية التي تضاهي في جودتها تلك المستوردة.

أما بخصوص تعليمة إشهار الأسعار الكترونيا خاصة بأسواق الجملة أشار الوزير في هذا الصدد أنها ستطبق على الأسواق العصرية و ليس على الأسواق التقليدية.

عبد القادر بوعزقي:

لن تكون هناك أزمة حليب خلال رمضان

و لدى تفقده لجناح عرض منتجات الألبان و مشتقات الحليب أشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي على انه لن تكون هناك أزمة حليب خلال شهر رمضان مشيرا انه تم العمل بكل جدية فيما يخص إنتاج وتوزيع مادة الحليب لضمان وفرته بكميات كافية.

وأوضح أيضا خلال توقفه عند جناح شركات عرض منتجات الزيتون و مختلف المصبرات انه و منذ حوالي أربعة أشهر لم تعد الجزائر تستورد مادة الزيتون مؤكدا أننا نستهلك 100 بالمائة المنتوج الوطني من هذه المادة .

و أكد من جهة أخرى و خلال زيارته لأجنحة اللحوم الحمراء و البيضاء المعروضة في هذا السوق أن أسعار لحوم البقر المستوردة تباع بأقل سعر.

نسرين محفوف