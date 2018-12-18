جددت المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب سميرة جعيدر التأكيد أنه لا مسح لديون أونساج وأدرجت الأمر في خانة القرار النهائي الذي لا رجعة فيها سيما بعد تصريحات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي في آخر خرجة والتي صنف الأمر في خانة المحرّمات .

وأوضحت جعيدر في تصريحات لها أمس أن مسألة مسح ديون أصحاب أونساج غير مطروحة بالمرة ولا نية حتى لدراسة هذا الأمر الذي حسم الأمر منها بدليل الإجراءات التي أقرتها الوكالة وقالت:”المستفيدون من قروض الأونساج وفشلت مشاريعهم ومؤسساتهم المصغرة عليهم أن يعوا أن الفشل ليس عيبا بل هو تجربة تضاف في مسارهم المهني وأن يعلموا في الوقت نفسه أن الديون التي على عاتقهم مجبرون على تسديدها لا مسح لها ولا تنازل وطي الصفحة لكون الخزينة العمومية بحاجة لهذه الأموال لتمول مشاريع أخرى ” و تابعت في السياق ذاته :” من يطمعون ويعلقون الآمال على مسح الديون عليهم نسيان الفكرة والتوجه لفروع الوكالة في ولاياتهم للإستفادة من الإجراءات التي أقرتها الوكالة في هذا الصدد من إعادة جدولة الديون وهو الإجراء الوحيد الذي أمامهم وإلا العدالة والتي سترفع لها الملفات المتقاعسين في التسديد أو المتهربة سيما بعد ثبوت أن البعض ممن استفادوا من القروض لإنشاء مؤسسات مصغرة في إطار أونساج ذهبت هذه الأخير في غير محلها وهو الآن محل متابعة قضائية ” وتابعت :” نقول مرارا ونكرره لا يوجد مسح للديون ندرك جيدا أن الكثير من المؤسسات تقع في صعوبات مالية، هذا الأمر لا يقتصر على المؤسسات الصغيرة فقط فحتى المؤسسات الكبيرة على مستوى العالم تواجه صعوبات الواجب هو التعامل مع تلك التحديات”.

وكشفت جعيدر بلغة الأرقام عن ألفي طلب مودع على مستوى وكالات “اونساج” من أجل الاستفادة من مسح الديون وغرامات التأخير وأكثر من 160 مؤسسة مصغرة تمكنت من تسديد قروضها للبنوك واستفادت من مسح الفوائد والغرامات المترتبة عن التأخر في التسديد كما تم إحصاء 307 مؤسسة مصغرة تم الموافقة على إعادة جدولة ديونها من طرف البنوك في انتظار معالجة الملفات المطروحة على مستوى الوكالات و ذكرت :”هناك أكثر من 150 مؤسسة مصغرة استفادت من أراضي ضمن مناطق نشاط مصغرة و استمرت بلغة الأرقام لتكشف عن تمكين المؤسسات المصغرة من استغلال 3000 محل تجاري غير مستغل من اجل إطلاق مشاريعهم المصغرة إضافة الى استفادة 8800 مؤسسة مصغرة من حصص مشاركة في المشاريع العمومية واستمرت بلغة الأرقام لتكشف عن فشل 22 ألف مؤسسة مصغرة وأكدت أن الوكالة تستند في تحديد نسبة فشل المؤسسات المصغرة إلى ما يسجله صندوق ضمان القروض من مؤسسات مصغرة عاجزة عن الاستمرار في النشاط، بعد إعلان البنوك العمومية المتعاقدة معها.

كما كشفت جعيدر أن نسبة تسديد الديون سنة 2017 وصلت إلى حوالي 84 بالمئة سنة 2017 وهي الأموال التي استغلت في تمويل مشاريع أخرى للراغبين في الحصول على قروض تفوق نسبتها 60 بالمائة.

إحصاء 100 ملف في صيغة التمويل الذاتي

وعادت المسؤولة الأولى عن الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب للحديث عن الصيغة جديدة الجديدة التي أطلقتها الوكالة شهر سبتمبر الماضي والمتعلقة بالتمويل الذاتي للمشاريع لتؤكد بلغة الأرقام أنه تم إيداع 100 ملف في هذه الصيغة الجديدة وقالت :” صيغة التمويل الذاتي أطلقتها وكالة أونساج شهر سبتمبر الماضي للشباب الراغب في إنشاء مؤسسة مصغرة خاصة به غير أن الفرق هو أن التمويل من الشخص ذاته و ليس من البنوك وله الصلاحيات لاختيار طريقة التمويل إما أن يذهب إلى التمويل الثلاثي، أو الذاتي، أو الثنائي وتعتبر صيغة التمويل الذاتي كل شخص يرغب في إنشاء مؤسسة مصغرة بأمواله الخاصة ويتحصل الامتيازات التي يمنحها الجهاز من الامتيازات الجبائية والموافقة والتوجيه، والتكوين التي تقوم به الوكالة على المستوى المحلي.

و قد يشير هذا الرقم الضعيف لعدم إقبال الشباب على هذه الصيغة الجديد سيما أن التمويل سيكون من الراغب في إنشاء المؤسسة و ليس الوكالة أو البنك الأمر الذي ينبئ بفشل هذه الصيغة الجديدة

زينب بن عزوز