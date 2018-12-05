“جسور التأويل، مقاربات نقدية” جديد الأستاذ عيسى ماروك

صدر للأستاذ والشاعر عيسى ماروك كتابه النقدي الموسوم: “جسور التأويل، مقاربات نقدية” عن وذلك مؤسسة يسطرون في مصر.

وفي تصريحه لــ “الجزائر”، قال عيسى ماروك، إن الكتاب كتب تقديمه الدكتور الطيب ولد العروسي مدير معهد العالم العربي بباريس، ويتناول فيه بالدراسة عددا من النصوص الأدبي تراوحت بين الشعر والقصة والرواية والشعر الشعبي لمبدعين جزائريين نذكر منهم على سبيل المثال الأديبين العيد بن عروس وبشير خلف والشعراء أحمد عبد الكريم وعدالة عساسلة ونصيرة محمدي والإعلامي مهدي ضربان والدكتورة غزلان هاشمي.

ويعد هذا الإنجاز النقدي الثاني من نوعه بعد كتابه الصادر سنة 2016 عن مؤسسة أروقة للنشر بمصر والموسوم بسيميائية العنوان، حيث تناول فيه عتبة العنوان كعتبة قرائية ونص مواز خاصة في شقه المتعلق بالعنوان الموسع، في حين اختلفت الزوايا التي تناول منها النصوص في كتابه الجديد من أدب الهامش إلى الرمز الصوفي إلى شعرية المفارقة إلى صورة الثورة في الأدب وغيرها، وتجدر الإشارة إلى أن الشاعر عيسى ماروك سبق وأن أصدر ديوان شعر بعنوان” نقوش على جدران قديمة” العام 2012 بالجزائر.

صبرينة ك