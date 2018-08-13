أعلنت المملكة العربیة السعودية عن وجود جزائري وحيد على قوائم الموقوفین المتورطين في قضایا الإرهاب وأمن الدولة، وبحسب قائمة أرفقتها، نافذة تواصل تابعة لرئاسة أمن الدولة، فيوجد 999 شخصا موقوفا من 40 جنسية إضافة إلى مجهولي الهوية والنازحين، متواجدون في سجون السعودية، وضمت القائمة دولة أفغانستان 8 بینھم 3 تم إیقافھم خلال العام الجاري، وإثیوبیا 4 بینھم واحد تم إیقافھ العام الجاري، وإریتریا 1 خلال العالم الجاري والأردن 22 بینھم 5 خلال العام الجاري، والإمارات 2 بینھم 1 خلال العام الجاري والبحرین 10 بینھم 2 خلال العام الجاري والسودان 33 بینھم 15 خلال العام الجاري والصومال 4 بینھم 1 خلال العام الجاري الصین: 2 خلال العام الجاري والعراق 4 بینھم 1 خلال العام الجاري الفیلبین 16 بینھم 13 خلال العام الجاري الكويت 2 والھند 19 بینھم 11 خلال العام الجاري الولایات المتحدة الأمیركیة 5 بینھم 1 خلال العام الجاري والیمن 365 بینھم 123 خلال العام الجاري و إيران 10 بينهم 1 خلال العام الجاري وباكستان 70 بینھم 14 خلال العام الجاري،في حين سجلت في الجزائر إرهابي واحد والمغرب 2 وليبيا إرهابي واحدفي حين سجلت مصر 87 بینھم إرهابي بينهم 41 خلال العام الجاري،وحسب ذات الإحصائيات فقدر عدد الدول التي ينتسب إليها الارهابيين الموقوفين 40 منهم مجھولو الجنسیة وعدد الموقوفین 9 بینھم بينهم 1 خلال العام الجاري.

وللإشارة لم يذكر التقرير أي معلومات عن الإرهابي الجزائري ولا تاريخ توقيفه.

رزاقي.جميلة